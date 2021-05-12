Эксперт рассказал, как защитить сбережения от долларовой инфляции

https://static.news.ru/photo/47dea554-3fe0-11eb-bb07-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Обратить внимание на сырьё и сырьевые акции посоветовал россиянам, желающим защитить свои сбережения от резко ускорившейся долларовой инфляции, посоветовал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. В интервью РИА Новости он отметил, что особо привлекательными в настоящее время выглядят российские ценные бумаги.

В минувшую среду, 12 мая. Минтруда США заявило об ускорении инфляции в стране до 4,2% в годовом выражении против 2,6% в марте текущего года. По словам Андрея Русецкого, это может привести к ослаблению валюты в среднесрочной перспективе, однако пока повышение инфляции наблюдается лишь в течение месяца и есть смысл подождать расширенной статистики.

Для защиты от долларовой инфляции стоит обратить внимание, прежде всего, на сырье и сырьевые акции. Тут Россия и российские акции выглядят очень привлекательно, — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в случае, если американская валюты уже куплена, следует оставаться в ней и проводить инвестиции в акции и сырьё в долларах — то есть, покупать нефтяные фьючерсы и акции американских нефтедобывающих компаний.

Русецкий напомнил, что традиционно россияне редко реагируют на долларовую инфляцию ниже 10% в месяц, поэтому ожидать резкого оттока валюты не следует.

Также эксперт призвал не ждать изменений по депозитам на российском рынке, так как они зависят от стоимости денег на рынке.

Ранее эксперт дал прогноз по курсу доллара до конца 2021 года. В случае если геополитическая ситуация в мире не будет ухудшаться, курс рубля к доллару к концу 2021 года серьёзно не изменится и будет находиться в районе 75 рублей.