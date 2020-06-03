Экономисты ожидают доллар по 100 рублей при худшем сценарии пандемии

Новая вспышка коронавируса в России может спровоцировать рост курса доллара до 100 рублей в конце 2020 года. Это возможно при пессимистичном сценарии, оптимистичный предполагает, что в четвёртом квартале американская валюта лишь превысит отметку в 85 рублей.
Такой прогноз сделали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП),
Её ослабление начнётся во втором полугодии 2020 года. На это повлияют новое снижение цен на нефть, сезонный рост внутреннего спроса на валюту и отток капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский Центробанк установил официальный курс американской валюты на 4 июня на уровне 68,3413 рубля. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора. Новый курс доллара США на 64,2 копейки ниже показателя 3 июня. Курс евро также незначительно снижен — с 76,7782 до 76,6243 рубля.
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