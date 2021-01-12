Центробанк разъяснил, чьи наличные будут контролироваться

https://static.news.ru/photo/dc74f412-5538-11eb-856a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обязательный контроль по операциям с наличными ждёт только юридических лиц. Речь идёт о законе, вступившем в силу с 10 января, согласно которому власти будут следить за денежными операциями, если сумма превышает 600 тысяч рублей.

Также будут контролироваться безналичные и наличные расчёты по сделкам с недвижимостью, начиная от 3 млн рублей. Но и в том, и в другом случае речь идёт только о юридических лицах, контроль над денежными операциями которых осуществлялся, по сути, и раньше, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк.

У банков со вступлением закона в силу отпала необходимость в ручном режиме выявлять соответствие проводимой денежной операции с наличными характеру хозяйственной деятельности юрлица. Теперь в обязательном порядке будут контролироваться зачисление или снятие со счетов суммы, равной 600 тысячам рублей или превышающей её.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки к закону о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём, не коснутся большей части российских граждан, уверен финансовый аналитик Антон Шабанов. Особое внимание будет уделяться контролю над выплатой пенсионных страховок, операциям, связанным с азартными играми, расчётам по сделкам с недвижимостью и государственному оборонному заказу.