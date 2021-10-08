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ЦБ отозвал лицензию у московского Орбанка

09:04, 08 октября 2021
ЦБ отозвал лицензию у московского Орбанка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Банк России отозвал лицензию у московского акционерного общества «Объединённый резервный банк» (Орбанк). Как сообщается в пресс-релизе ЦБ, являющийся участником системы страхования вкладов Орбанк нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность.

По данным регулятора, в течении года в отношении организации применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Также отмечается, что Орбанк нарушал требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Как отметили в ЦБ, поскольку Орбанк является участником системы страхования вкладов, то суммы вкладов будут возвращены клиентам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Платины» в связи с нарушением федеральных законов о банковской деятельности. 

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