Бывший министр назвал лучший способ вложения средств в РФ

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В России розничные инвесторы смогут получить наибольшую доходность при помощи ценных бумаг. Этот рынок является надёжным инструментом, обеспечивающим неплохие результаты. Об этом в разговоре с журналистами рассказал бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

По его словам, также стоит вкладываться в приносящие прибыль облигации. В частности, речь идёт об облигациях федерального займа. Они могут принести свыше 7% прибыли. Нечаев подчеркнул, что бумаги частных компаний или негосударственные акции способны приносить до 8–9%.

Спекулировать на акциях или курсе валют сложнее, чем покупать ОФЗ, поэтому этим необходимо заниматься регулярно. От компаний можно получить гораздо большие дивиденды, нежели от банков, — цитирует Нечаева портал URA.RU.

Бывший министр добавил, что последнее время большое количество клиентов переходит из банков на фондовый рынок и в брокерские компании.

Как ранее передавал NEWS.ru, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко посоветовала россиянам не спешить с покупкой квартиры, так как это уже бессмысленно. Специалист пояснила, что несмотря на то что ипотека всё ещё выдаётся под 6,5%, в 2021 году покупка недвижимости уже не так выгодна, как в 2020 году.