Россиянам посоветовали не спешить с покупкой квартиры

https://static.news.ru/photo/2f93c676-9b59-11eb-8225-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко посоветовала россиянам не спешить с покупкой квартиры, так как это уже бессмысленно. В интервью «Аргументам и фактам» специалист пояснила, что несмотря на то что ипотека всё ещё выдаётся под 6,5%, в 2021 году покупка недвижимости уже не так выгодна, как в 2020 году.

Радченко отметила, что за прошлый год цены на недвижимость в стране в среднем выросли на 20%. По её словам, покупать квартиру стоит только в том случае, если человек намерен в ней жить. В случае же приобретения недвижимости под сдачу, это попросту теперь нецелесообразно.

Вслед за повышением ставки Центробанка банки начали поднимать проценты по депозитам — уже можно найти вклад под 5,5–6%. Это больше того, что даёт сдача квартиры в аренду. Там доходность не выше 4% и куда больше сложностей, — рассказала специалист.

Она подчеркнула, что в нынешнем году сдача квартиры уже неэффективна, так как цены на само жильё выросли, а на аренду упали. Эти факторы говорят не в пользу инвестиций в недвижимость.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на жильё в России повышаются по нескольким причинам. Это реформа отрасли, увеличение себестоимости материалов и возможный сговор поставщиков. Так объяснил ситуацию с недвижимостью в стране президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев.