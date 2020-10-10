Банкир рассказал, как копить на первый ипотечный взнос

https://static.news.ru/photo/4f3da634-0c40-11eb-9ddb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский банкир Илья Поляков заявил, что накопить необходимую сумму для первого взноса по ипотеке можно, если заранее откладывать средства в размере будущего платежа по кредиту.

Отсутствие первоначального взноса является одним из основных ограничителей для большей доступности ипотечного кредитования. Откладывайте деньги, будто кредит вам уже дали, — около 30 тысяч рублей в месяц. Способ хранения — банковский депозит с капитализацией процентов, — отметил финансист в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он добавил, что такой способ накопления имеет один недостаток — жильё может подорожать. Однако есть и плюс. При оценке банками кредитного риска он считается важным индикатором.

Поляков подчеркнул, что существуют и другие варианты формирования первого взноса. Так, в России теперь расширены возможности для получения материнского семейного капитала. Его можно использовать на покупку недвижимости. Кроме того, в некоторых регионах действуют пилотные проекты по формированию первоначального взноса за счёт жилищных сбережений.

Банки разрабатывают собственные программы, стимулирующие накопление первоначального взноса. Есть опции кредитования под залог имеющейся недвижимости, позволяющие улучшить условия проживания тем, у кого нет личных накоплений, — подчеркнул Поляков.

Банкир также предупредил о рисках накопления.

Когда первичный энтузиазм пропадёт, а отложенная сумма станет достаточно большой, появится много соблазнов потратить её не по назначению, — сказал финансист.

Он считает, что в такой ситуации может выручить создание резерва для непредвиденных расходов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Илья Поляков охарактеризовал ситуацию на валютном рынке как весьма хаотичную и тяжело предсказуемую. Поэтому, по его словам, россиянам следует хранить сбережения в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем. Финансист отметил, что россияне, как правило, отдают предпочтение долларам. Интересом у них пользуются также евро, фунты стерлингов и даже экзотические валюты.