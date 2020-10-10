Банкир назвал валюту для лучшего хранения сбережений

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Российский банкир Илья Поляков охарактеризовал ситуацию на валютном рынке как весьма хаотичную и тяжело предсказуемую. Поэтому, по его словам, россиянам следует хранить сбережения в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем.

Банкир считает, что ориентация в рыночных трендах сложна для понимания розничных клиентов, им трудно гарантировать заработок на спекулятивных валютных операциях.

Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы. В то время как выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета, — цитирует банкира РИА Новости.

Поляков отметил, что доля валютных вкладов розничных клиентов банка не превышает 10%. Россияне, как правило, отдают предпочтение долларам. Интересом у них пользуются также евро, фунты стерлингов и даже экзотические валюты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин заявил: для ряда инвесторов сейчас не лучшее время для вложений в валюту, поскольку на валютном рынке крайне высока спекулятивная составляющая. По его словам, рубль резко реагирует на рост геополитической напряжённости. Стабилизирующее воздействие на отечественную валюту могут оказать два фактора — снижение до конца года санкционных рисков для России и стабилизация ситуации на нефтяном рынке.