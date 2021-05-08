Аналитик дал советы по скупке долларов

https://static.news.ru/photo/6bd734be-b054-11eb-b6bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов заявил, что покупка наличных долларов чревата потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках. При этом и сотрудники обменных пунктов часто прибегают к различным нечистым схемам, а у обменников могут поджидать воры или мошенники, сообщает ПРАЙМ.

Если уж вы твёрдо верите в долгосрочные перспективы американской или любой другой иностранной валюты, то сейчас гораздо быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера. И при этом хранить валюту на банковском вкладе или вкладывать в инструменты, номинированные в валюте, например те же еврооблигации, — пояснил Дроздов.

Он добавил, что на фоне проблем мировой экономики существует вероятность снижения доллара и евро. Кроме того, валютные вложения не защищены и от политических рисков на фоне растущей напряжённости между Россией и Западом. Дроздов предупредил, что санкционное противостояние может привести к временной заморозке транзакций в американской валюте.

Ранее стало известно, что доллар к концу года закрепится на планке 73 рубля, в ближайшее время он будет стоить 74–76 рублей. Такой прогноз дали аналитики крупнейших банков. Серьёзным фактором в ослаблении рубля станут риски ужесточения антироссийских санкций, в укреплении российской валюты сыграет роль рост цен на такие товарные активы, как нефть, газ, металлы.