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17 июля 2025 в 08:39

На Западе раскрыли неудавшуюся попытку обмануть Россию

Аналитик Берлетик: Запад разочарован неудачной попыткой обмануть Россию

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Запад собирался обмануть Россию и заморозить конфликт на Украине, но потерпел неудачу, заявил в эфире YouTube-канала геополитический аналитик из США Брайан Берлетик. По его словам, от России хотели достичь прекращения огня, чтобы натренировать украинских военных и пополнить запасы вооружений, но Москва не согласилась на требования, и теперь западные страны переходят к запасному варианту.

Теперь главная задача Запада — свести украинский конфликт на низкую интенсивность и растянуть его как можно дольше, — сказал Берлетик.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с NEWS.ru заявил, что Запад заставил президента Украины Владимира Зеленского выбрать между конфликтом с Россией и ликвидацией. По его словам, украинский лидер давно нарушил свои обещания о мире, следуя указаниям западных кураторов. Он также заявил, что действия Зеленского продиктованы наличием у него «запасного логова» за границей.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что появились тревожные данные о подготовке к срочному вывозу Зеленского из Киева. По его словам, существует масштабный план эвакуации главы страны и всего правительства.

Запад
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Россия
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