Акции «Яндекса» упали на 4,1% после известия об отмене сделки с TCS Group

https://static.news.ru/photo/7f7df142-0fb4-11eb-a528-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Акции «Яндекса» на Московской Бирже упали на 4,1% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Ранее стало известно, что сделка между IT-компанией и головной структурой Тинькофф Банка TCS Group не состоится.

По данным МосБиржи на 12:07 мск, акции «Яндекса» достигли отметки в 4560,2 рубля за бумагу, в 12:32 мск котировки акций замедлили снижение до 2,8%, бумаги торговались уже на уровне 4618 рублей за штуку. По данным на 16:16 мск, за одну акцию «Яндекса» давали 4666 рублей.

Как писал NEWS.ru, о прекращении всех переговоров по возможности покупки группы компаний интернет-холдингом «Яндекс» объявили в «Тинькофф». До этого стороны сообщили, что достигли принципиальной договорённости о том, что «Яндекс» выкупит группу за 5,48 миллиарда долларов. «Яндекс» и «Тинькофф» при этом подчеркнули тогда, что уверенности в достижении финальных договорённостей пока нет.

Компания «Тинькофф» должна была пройти комплексную проверку, а «Яндексу» предстояло получить согласие акционеров на сделку. Со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, портал The Bell сообщил, что Олег Тиньков помимо предложения «Яндекса» о покупке банка рассматривал и другие предложения, покупателем бизнеса может оказаться МТС или МТС Банк.