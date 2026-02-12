Зимняя Олимпиада — 2026
Назван первый в истории фигурист, взявший золото ОИ с разными партнершами

Фигурист Сизерон вошел в историю как первый чемпион ОИ с разными партнершами

Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье Бодри Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье Бодри Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press
Французский фигурист Гийом Сизерон стал первым в истории танцором на льду, который завоевал золото на Олимпийских играх с разными партнершами, свидетельствуют данные на официальном сайте ОИ-2026. 11 февраля он победил в Милане в паре с Лоранс Фурнье Бодри. Дуэт набрал 225,82 балла — 90,18 за короткую программу и 135,64 — за произвольную.

В 2022 году Сизерон взял золотую медаль в дуэте с Габриэлой Пападакис. В 2018 году эта же пара выиграла серебро Олимпиады в Пхенчхане. На текущих ОИ серебряными призерами в танцах на льду стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (224,39 балла). Бронзу завоевали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74 балла).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила об «истреблении русского парня» — российского фигуриста Петра Гуменника. Она выразила мнение, что организаторы Олимпиады-2026 не дали спортсмену выступить под свою музыку, тем самым «уничтожив его».

До этого стало известно, что Гуменник заявил пять четверных прыжков на произвольную программу Олимпиады-2026. Россиянин планирует исполнить в том числе четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер и четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом.

