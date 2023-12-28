Медведева, Ягудин, Михеева и другие звезды на шоу Авербуха: лучшие фото Ледовое шоу «Корова на льду» прошло 27 декабря в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева в роли Мули-мечты в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве

Во вторник, 27 декабря, состоялась премьера шоу Ильи Авербуха «Корова на льду». Перед публикой на малой спортивной арене «Лужников» выступили как легенды фигурного катания — Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, — так и звезды шоу-бизнеса, такие как телеведущая Алла Михеева и многие другие.

«Корова на льду» — семейный ледовый мюзикл, поставленный на основе сказки Антона Соя о молодой романтичной корове, которая однажды увидела фигурное катание по телевизору и влюбилась в него. Роль Мули-мечты исполняет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Была проведена колоссальная работа, этот спектакль — определений вызов. Есть устоявшиеся понятные сюжеты, а эта история достаточно современна. Это добрая история, надеюсь, она всем понравится. Идея возникла спонтанно, думал, что в этом году повторим спектакль „Мама“, но потом понял: это рубеж, нужно что-то менять», — рассказал Авербух перед премьерой.

Лучшие фото с шоу — в галерее NEWS.ru.

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