Во вторник, 27 декабря, состоялась премьера шоу Ильи Авербуха «Корова на льду». Перед публикой на малой спортивной арене «Лужников» выступили как легенды фигурного катания — Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, — так и звезды шоу-бизнеса, такие как телеведущая Алла Михеева и многие другие.
«Корова на льду» — семейный ледовый мюзикл, поставленный на основе сказки Антона Соя о молодой романтичной корове, которая однажды увидела фигурное катание по телевизору и влюбилась в него. Роль Мули-мечты исполняет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
«Была проведена колоссальная работа, этот спектакль — определений вызов. Есть устоявшиеся понятные сюжеты, а эта история достаточно современна. Это добрая история, надеюсь, она всем понравится. Идея возникла спонтанно, думал, что в этом году повторим спектакль „Мама“, но потом понял: это рубеж, нужно что-то менять», — рассказал Авербух перед премьерой.
Лучшие фото с шоу — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Алла Михеева в роли журналистки Аллы Микрофоновой в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Алексей Ягудин в роли Клоуна Ягодкина, Татьяна Тотьмянина в роли Госпожи Доминанты и Максим Маринин в роли Господина Подкаблука в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Артем Федорченко (в центре) в роли мальчика Пети в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Алексей Ягудин в роли Клоуна Ягодкина и Татьяна Тотьмянина в роли Госпожи Доминанты в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Алексей Ягудин в роли Клоуна Ягодкина в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Алла Михеева в роли журналистки Аллы Микрофоновой в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Алла Михеева в роли журналистки Аллы Микрофоновой в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Артем Федорченко в роли мальчика Пети в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Алексей Ягудин в роли Клоуна Ягодкина, Татьяна Тотьмянина в роли Госпожи Доминанты и Максим Маринин в роли Господина Подкаблука в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Тимур Бабаев‑Смирнов в роли Коровы Мули и Евгения Медведева в роли Мули-мечты в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Алексей Ягудин в роли Клоуна Ягодкина в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Татьяна Тотьмянина в роли Госпожи Доминанты и Максим Маринин в роли Господина Подкаблука в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Татьяна Тотьмянина в роли Госпожи Доминанты и Максим Маринин в роли Господина Подкаблука в сцене из ледового спектакля «Корова на льду» на малой спортивной арене «Лужников» в Москве