Как выбрать газонокосилку для дома и дачи: 5 главных критериев

Чтобы газон смотрелся аккуратно, а не напоминал заросли дикого поля, ему нужен помощник. Современная газонокосилка может быть разной: от легкой электрической «малышки» для пары соток до мощного бензинового агрегата для усадьбы в гектар. Расскажем, как выбрать газонокосилку для дачи и на что обратить внимание при выборе газонокосилки.

Типы газонокосилок: бензиновые, электрические, аккумуляторные, роботы

Первое, что нужно понять, — какую энергию будет потреблять ваш помощник. От этого зависит мобильность, шум и стоимость обслуживания. Выбор здесь идет между бензином, розеткой и аккумулятором. Разберемся, какая газонокосилка лучше: бензиновая или электрическая, а может быть, вам нужна только роботизированная и никак иначе.

Бензиновая газонокосилка — это, если провести аналогию, внедорожник в мире садовой техники. Она не боится густой высокой травы и сорняков по пояс. Такой агрегат способен работать без остановки, пока в баке есть топливо, что делает его незаменимым на больших участках от 10 соток. Однако у «внедорожника» есть и минусы: он тяжелый (вес бензиновой модели может достигать 25–35 кг), довольно шумный, оставляет после себя запах выхлопных газов. Плюс ему требуется регулярный уход: менять масло, свечи и воздушные фильтры, следить за уровнем топлива.

Электрическая газонокосилка — это «легковой автомобиль» для городской дачи. Она подкупает своей простотой: нажал кнопку и поехал. Здесь нет необходимости возиться с бензином и маслом. Такие косилки весят значительно меньше бензиновых (около 12–18 кг), работают тише и не загрязняют воздух выхлопами. Есть два подвида: сетевые, они работают от розетки через удлинитель, и аккумуляторные, которые ни к чему не привязаны. Сетевые модели идеальны для небольших ровных участков, где длина кабеля (обычно 10–30 м) не ограничивает свободу передвижения. Аккумуляторные — отличный компромисс, они дают мобильность, но время работы ограничено 30–60 минутами, чего обычно достаточно, чтобы привести в порядок участок площадью 3–6 соток.

Роботизированная газонокосилка — это совсем иной уровень. Она работает полностью автономно, подобно роботу-пылесосу. Робота не нужно толкать, он сам по заданной программе выезжает из своей зарядной станции, стрижет траву и возвращается на базу. Это настоящий «беспилотник», который позволяет вам заниматься своими делами, пока он наводит порядок на лужайке. Но за комфорт приходится платить: такие роботы стоят заметно дороже, их установка сложнее (требуется прокладка ограничительного провода по периметру участка), а для обслуживания маленьких извилистых газонов со множеством препятствий они подходят не всегда.

Типы газонокосилок: бензиновые, электрические, аккумуляторные, роботы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощность и ширина скашивания: что важно для вашего участка

Выбрав тип косилки, обратите внимание на два ключевых параметра — мощность и ширину скашивания газона. Они напрямую влияют на то, сколько времени вы потратите на стрижку газона и с какой растительностью справится техника.

Ширина скашивания определяет, какую полосу травы машина срезает за один проход. Чем она шире, тем быстрее вы управитесь с работой. Для небольшого участка до 5–6 соток будет вполне достаточно 30–40 см. Если же ваша территория больше 10 соток, стоит присмотреться к моделям с захватом от 45–50 см. Каждые лишние 10 см ширины экономят до 20% вашего времени.

Мощность газонокосилки должна соответствовать площади участка и типу травы. Для ухоженного газона на 3–5 сотках с низкой и мягкой травой хватит электрической косилки мощностью 700–1000 Вт. Для участков побольше, от 8–10 соток, или для более жесткой, густой растительности уже потребуется модель мощностью 1500–1800 Вт и выше. В случае с бензиновыми двигателями мощность указывается в лошадиных силах: для площади около 10 соток достаточно 3,5–5 л. с., для больших участков выбирайте двигатель мощнее.

Высота скашивания и регулировка: для разных типов газона

Правильная высота скашивания газона — залог его здоровья и красоты. Большинство современных косилок оснащены системой регулировки высоты скашивания, позволяющей выбрать оптимальное значение.

Весной, когда трава только начинает расти, ее лучше оставлять повыше, около 5–6 см. Это позволяет корневой системе укрепиться перед активным сезоном. В разгар лета, особенно в жару, высоту можно уменьшить до 3–4 см. Однако не стоит срезать более трети длины травинки за один раз. Обычно рекомендуется поддерживать высоту в диапазоне от 3 до 6 см, выбирая значение в зависимости от типа травы и погоды. Например, для теневых участков траву стоит оставлять немного выше, чтобы она лучше росла.

Регулировка высоты скашивания у большинства моделей производится центральным рычагом или отдельными колесами. Есть модели с одной ручкой для всех колес, что удобнее и быстрее.

Способ сбора травы: травосборник, мульчирование, боковой выброс Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ сбора травы: травосборник, мульчирование, боковой выброс

Следующий важный нюанс: куда девать скошенную траву? От этого зависит итоговый вид вашего газона и количество усилий по уборке. Современные газонокосилки обычно предлагают один из трех, а иногда и все три варианта.

Травосборник — классика. Скошенная трава собирается в специальную корзину (обычно тканевую или пластиковую) и потом утилизируется. Если хотите идеально чистый газон без следов срезанной травы, это ваш выбор. Но после каждой стрижки придется останавливаться и опорожнять корзину, особенно если газон влажный или травы много.

Мульчирование — более современный подход. Специальный нож многократно измельчает скошенную траву до состояния мелкой трухи, которая затем разбрасывается и ложится между стеблями газона. Это невидимое удобрение: трава перегнивает и возвращает питательные вещества в почву. Отличный вариант для ухоженного газона, но плотная влажная или слишком высокая трава для мульчирования не подходит.

Боковой выброс — самый простой и быстрый способ. Трава просто выбрасывается через боковое отверстие на газон, оставаясь лежать на его поверхности. Это быстро, но неаккуратно, и скошенные стебли придется потом собирать граблями.

Хорошо, если в вашей косилке реализованы все три режима работы. Вы сможете выбрать нужный в зависимости от погоды, состояния газона и собственных предпочтений.

Шум, вибрация и вес: что влияет на комфорт работы

Работа с садовой техникой должна приносить удовольствие, а не быть испытанием на прочность. Поэтому обратите внимание на такие характеристики, как уровень шума, вибрации и вес агрегата.

Бензиновые модели — самые шумные, их уровень шума достигает 95 дБ. Электрические и аккумуляторные косилки работают значительно тише (около 75 дБ), что важно, если у вас близко расположены соседские дома. Роботы-газонокосилки практически бесшумны, их жужжание не помешает даже отдыхающим на участке.

Вес косилки сильно влияет на утомляемость. Легкие электрические газонокосилки (12–18 кг) просто толкать по ровной поверхности. Бензиновые агрегаты весом 25–35 кг могут быть неподъемными для пожилого человека на неровном участке. Однако многие современные бензиновые косилки оснащены системой самохода — то есть двигаются сами, вам нужно только задавать направление.

Как выбрать газонокосилку для дачи: бензиновая, электрическая или робот Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как ухаживать за газонокосилкой для долгой службы

Чтобы газонокосилка прослужила долгие годы, за ней, как и за любым механизмом, нужен уход. В первую очередь это касается бензиновых моделей. Масло в них нужно менять регулярно: первую замену — после 5 часов работы, а затем каждые 50 моточасов или в начале каждого сезона. Также необходимо раз в год менять свечу зажигания и чистить или заменять воздушный фильтр. Лезвия ножей нужно периодически затачивать или менять, так как тупой нож рвет, а не срезает траву, оставляя газон пожухлым.

Электрические и аккумуляторные косилки в уходе значительно проще. Им не нужно менять масло, но важно следить за чистотой корпуса и ножей. После каждой стрижки стоит очищать косилку от налипшей травы и грязи. Аккумуляторные модели требуют правильного хранения батарей (не на морозе и не в жару), чтобы продлить их срок службы. Независимо от типа, после завершения работ полезно тщательно вычищать газонокосилку.

Рейтинг газонокосилок — 2026

В 2026 году рынок садовой техники предлагает множество достойных вариантов. Среди бензиновых по-прежнему высоко ценятся агрегаты с системой самохода, широким захватом от 50 см и мощностью двигателя, позволяющей справляться даже с влажной и заросшей травой. Пользователи выделяют модели с прочным стальным корпусом, который не боится случайных ударов о камни или корни, и с удобной центральной регулировкой высоты скашивания.

В категории электрических сетевых косилок в фаворитах легкие модели с мощностью около 1300–1500 Вт и шириной скашивания 35–40 см, которые идеально подходят для участков до 6–8 соток. Большой популярностью пользуются устройства с функцией мульчирования и объемным травосборником, позволяющим реже останавливаться.

Среди аккумуляторных косилок лидируют те, что работают на одном заряде не менее 40–50 минут и комплектуются двумя сменными батареями. Это позволяет без перерыва выкосить участок до 10 соток. Отдельного внимания заслуживают роботизированные газонокосилки. В 2026 году покупатели отдают предпочтение моделям с улучшенной навигацией, которые не теряются даже в сложных лабиринтах дорожек и клумб, низким уровнем шума и возможностью управления через мобильное приложение.

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