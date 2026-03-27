Скрипит и шатается: как обновить дачную мебель без мастера, шпаргалка

Ремонт деревянной садовой мебели своими руками — наводим лоск на даче Ремонт деревянной садовой мебели своими руками — наводим лоск на даче Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ремонт деревянной садовой мебели часто нужен уже после пары сезонов: в домике на даче страдают столы, табуреты, полки и кровати, а на улице — лавки, кресла, шезлонги, качели и обеденные группы. Главные враги дерева понятны: влага, солнце, перепады температуры, грязь и постоянная нагрузка. Поэтому чаще всего мебель начинает шататься, скрипеть, рассыхаться, трескаться, темнеть, покрываться шероховатостями, а крепеж — ржаветь и разбалтываться. Хорошая новость в том, что ремонт деревянной садовой мебели в большинстве случаев можно сделать своими руками, быстро и без больших трат.

Чтобы не метаться по сараю в поисках нужного, сначала подготовьте минимум инструмента и оцените поломку.

Что может пригодиться для ремонта: отвертка или шуруповерт, молоток, наждачная бумага или шлифблок, струбцина, кисть, шпатель, саморезы по дереву, столярный клей, шпаклевка по дереву, антисептик, масло, лак или краска для наружных работ.

Как починить самые частые поломки дачной мебели:

  1. Шатаются ножки или спинка — подтяните крепеж, слабые саморезы замените на новые, соединения промажьте столярным клеем и стяните до высыхания.

  2. Появились трещины и сколы — мелкие дефекты заполните шпаклевкой по дереву, крупные трещины проклейте, после высыхания зашлифуйте.

  3. Доска треснула или прогнила — лучше заменить элемент целиком: так надежнее и безопаснее.

  4. Поверхность стала серой и шершавой — очистите грязь, просушите мебель, прошлифуйте и покройте защитным составом.

  5. Заржавели петли и крепеж — снимите ржавые детали и поставьте оцинкованные или нержавеющие.

  6. Старое покрытие облезает — удалите отслаивающийся слой, выровняйте поверхность и нанесите новое покрытие в два тонких слоя.

Есть и простые правила, которые продлят срок службы мебели без лишних расходов.

  • Не ставьте деревянную мебель прямо на сырую землю.

  • Хотя бы раз в сезон мойте, сушите и осматривайте соединения.

  • Раз в 1–2 года обновляйте защитное покрытие.

  • На зиму убирайте мебель под навес, в сарай или накрывайте чехлом с вентиляцией.

  • Если предмет стоит под открытым небом, выбирайте масло, лак или краску именно для наружных работ.

Итог простой: ремонт деревянной садовой мебели не требует редких навыков — чаще всего хватает клея, пары саморезов, шлифовки и свежего защитного слоя. Немного внимания, и дачная мебель снова будет крепкой, аккуратной и уютной — именно такой, на которой хочется сидеть подольше.

дача
мебель
своими руками
советы
садовый участок
весна
обновление
Виктория Семенова
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

