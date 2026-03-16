Фаза Луны сегодня, 16 марта 2026 года. Думаем, планируем, действуем

Сегодня, 16 марта, в 06:08 мск Луна начнет проходить 27-е лунные сутки, которые будут длиться до 06:17 17 марта.
В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна
Убывающая фаза подходит к концу. Уже через несколько дней и без того хрупкий серп Луны растает, на Землю придет период темных ночей. Вскоре мы встретим третье новолуние этого года. Кроме того, сегодня Луна переходит из-под управления Водолея под власть Рыб.
Общая характеристика для 27-х лунных суток
Отличное время для исполнения присказки «семь раз отмерь — один отрежь». Прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям и не позволяйте чужому мнению сбить вас с толку. Концентрация внимания поможет найти новые идеи и сделать неожиданные открытия.
Здоровье и внешний вид
Вопросы здоровья не принесут неприятных сюрпризов. Даже самые ужасные недомогания могут буквально исчезнуть. Для улучшения самочувствия и поддержания позитивного настроя отлично подойдут любые виды водных процедур.
Бизнес и финансы
Сегодня не рекомендуется начинать новые проекты. Зато вам почти наверняка удастся успешно реализовать уже запланированные дела, что повлечет за собой открытие новых возможностей. Творческие обсуждения и обмен взглядами окажутся весьма полезными. Успех ожидает исследователей и творческих людей. В финансах стоит сосредоточиться на возврате долгов, а не на стремлении к быстрой прибыли.
Свадьба и любовь
Семейные союзы, созданные в этот день, будут иметь все шансы на то, чтобы стать длительными и счастливыми. А вот сами торжественные мероприятия будут скорее лиричными, чем веселыми. Ожидайте приятных сюрпризов от родственников.
Природа
В преддверии новолуния рыбалка может оказаться безрезультатной. Цветоводам следует провести проверку своих растений, уделив особое внимание суккулентам, так как весной их очень легко залить. Владельцам домашних животных стоит позаботиться о состоянии здоровья своих питомцев: проверьте кожу, уши, зубы, когти и шерсть.
