Приметы 26 марта — Никифоров день: почему опасно ходить в лес сегодня?

В народном календаре 26 марта отмечено как Никифоров день — дата, посвященная переносу мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В 2026 году этот день приходится на время, когда весна уже не робко напоминает о себе, а уверенно входит в свои права. Наши предки подмечали: на Никифора солнце в берлогу заглядывает, медведя потягиваться заставляет. Считалось, что именно сегодня лесной хозяин окончательно пробуждается от зимней спячки и выходит на поиски пищи. Это событие воспринималось как верный знак того, что холода окончательно отступили и впереди — настоящее тепло.

Погодные приметы на Никифора, 26 марта

Туман на Никифора — лето будет дождливым и сырым.

Лед на реках начинает таять и чернеть — скоро начнется ледоход, а рыбалка будет особенно удачной.

Южный ветер при первой грозе — к теплому лету. Если же гроза случилась при северном ветре — весна будет холодной.

Приметы о птицах, животных и лесе 26 марта

Главное внимание в этот день уделялось хозяину леса и перелетным птицам. Верили, что 26 марта медведь покидает берлогу. Это делало походы в лес крайне опасными, так как голодный зверь непредсказуем.

Жаворонки запели раньше обычного — жди устойчивого тепла, морозы уже не вернутся.

Если прилетели гуси — год будет очень урожайным, а весна — ранней и теплой.

Дикие гуси полощутся в воде — к скорому потеплению и богатому сенокосу.

Прилетели лебеди — скоро может выпасть последний снег, который быстро растает.

Увидеть зяблика — к похолоданию, а скворца — к настоящей весенней жаре.

Что можно и нужно делать 26 марта

Умываться родниковой или талой водой. Считалось, что вода в этот день обретает особую целительную силу. Умывание такой водой дарило здоровье на весь год и помогало сохранить красоту.

Идти на рыбалку. Никифоров день считается очень удачным для ловли плотвы, окуня и язя. Говорили, что рыба сегодня сама в руки просится.

Печь хлеб и делиться им с близкими. Запах свежего хлеба в доме на Никифора отпугивал болезни и привлекал достаток.

Заниматься домашними делами. Удачный день для уборки.

Купать детей в чистой воде. Верили, что это защитит их от весенней слабости и авитаминоза.

Что нельзя делать 26 марта

Ходить в лес. Это самый строгий запрет дня из-за пробуждения медведя. Встреча с ним сегодня сулила большую беду.

Рубить деревья. Считалось, что дерево, срубленное на Никифора, принесет в дом несчастье или даже смерть. По народным поверьям, растения сегодня чувствуют боль.

Пользоваться острыми предметами неосторожно. Любая рана, полученная 26 марта, заживает очень долго. По этой причине старались не шить и не заниматься тяжелым ремонтом.

Ссориться с пожилыми людьми. Обида, нанесенная старшему поколению в этот день, вернется к человеку сторицей через его собственных детей.

Рассказывать плохие сны. Верили, что сновидения на 26 марта могут быть вещими и если рассказать о чем-то дурном, оно обязательно сбудется.

