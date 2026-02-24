Приметы 24 февраля — Власьев день: Коровий праздник и последние морозы

Власьев день — один из самых почитаемых праздников в крестьянской Руси. Святой Власий Севастийский считался наследником славянского Велеса и признавался «коровьим богом» — покровителем домашнего скота и лесных зверей. В этот день зима «сшибает рог», то есть начинает окончательно слабеть, хотя власьевские морозы часто считались последними серьезными холодами перед весной.

Приметы о погоде на Власия, 24 февраля

Погода в этот день считалась рубежной: после Власия зима поворачивала на весну.

Если на Власия наступила оттепель — весна придет рано, а сильных морозов больше не будет.

Снег идет хлопьями — к скорому потеплению и богатому урожаю трав летом.

Много инея на деревьях — жди похолодания в начале марта.

Если на дорогах много талой воды — май будет дождливым.

Дым из трубы идет столбом — мороз продержится еще неделю.

Приметы о птицах и зверях 24 февраля: Коровий праздник

Поскольку Власий — покровитель животных, приметы этого дня напрямую связаны с их поведением.

Свиньи громко визжат и прячутся в солому — к сильному снегопаду или метели.

Вороны садятся на землю — к теплу, а если летают большими стаями — к ветреной погоде.

Если лошади стоят смирно и поджимают ноги — жди усиления мороза.

Лесные звери выходят к людям — зима будет затяжной и холодной.

Считалось, что на Власия даже медведь в берлоге ворочается, чувствуя приближение весны.

Что можно и нужно делать 24 февраля

Угощать домашних животных. Это главная традиция. Коровам, лошадям и овцам давали лучший корм и власьевские пышки со сметаной. Верили, что сытая скотина в этот день принесет удачу всей семье.

Кропить дом и хлеб святой водой. Это делалось для защиты от болезней и сглаза.

Устраивать пышные гулянья. Власьев день называли «масляным» — на столах обязательно должны были быть блины, масло, творог и мед.

Окуривать хлев чертополохом. Считалось, что это отгоняет нечистую силу, которая под конец зимы особенно злится.

Чего нельзя делать 24 февраля

Работать физически. Власьев день считался праздником отдыха для людей и животных. Верили, что работа в этот день может навлечь болезнь на скот.

Скупиться на еду для скотины. Кто корову на Власия обделит, тот без молока останется, говорили наши предки.

Ссориться и ругаться. Конфликты в этот день могут привести к тому, что в доме надолго поселится нужда.

Оставлять открытыми окна в хлеву. По поверьям, через них может проскользнуть «лихоманка», то есть болезнь.

Давать взаймы инструменты. Считалось, что вместе с ними из дома уходит благополучие.

