Приметы 22 марта — Сороки: лепим жаворонков и встречаем перелетных птиц

В народном календаре 22 марта занимает особое место — это день Сорок, получивший свое название в честь сорока Севастийских мучеников. В 2026 году праздник продолжает череду событий, связанных с весенним равноденствием, и считается одним из самых почитаемых весенних дней. Наши предки верили, что именно сегодня из-за моря возвращаются сорок разных птиц, а первой среди них всегда прилетает жаворонок — вестник тепла и обновления. В народе говорили: на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается. Эта дата символизировала окончательную победу света над тьмой и переход к новому земледельческому циклу.
Погодные приметы на Сороки, 22 марта
Главная особенность этого дня — прогноз на «сорок утренников». Верили, что с этого момента может случиться еще 40 утренних заморозков.
Солнечно и тепло — значит, ближайшие 40 дней (прямо до конца апреля) будут такими же приятными.
Мороз ударил — ждите хорошего урожая проса, но и еще 40 холодных ночей придется пережить.
Снег или дождь — Пасха будет пасмурной, а весна сырой, готовьте сапоги.
Гром гремит — плохой знак, к голодному году.
Ветер южный — лето урожайное.
Приметы о птицах и зверях 22 марта
Птицы в этот день — главные герои.
Если жаворонки летят высоко и долго поют — это к сухой и ясной погоде. Если летят низко — к дождю.
Сороки и галки прилетели — весна окончательно вступила в права, тепло теперь надолго.
Увидеть скворца — весна уже у порога, а холода не вернутся.
Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным (они прячутся от северных ветров).
Если чайки прилетели и начали купаться — скоро начнется ледоход и половодье.
Лепка жаворонков и другие традиции конца марта
Что можно и нужно делать 22 марта
Хозяйки лепили из постного теста птичек с глазками из изюминок — жаворонков. Их раздавали детям, соседям и даже клали на ветви деревьев, чтобы ускорить приход тепла.
Качаться на качелях. Существовало поверье: чем выше качнешься на Сороки, тем выше вырастет лен и тем счастливее будет год.
Зазывать весну. Дети выбегали на улицу с жаворонками, подбрасывали их вверх и пели заклички, приглашая тепло вернуться.
Планировать дела в огороде. Мысли о будущем урожае в этот день помогают семенам быстрее прорасти в будущем.
Рассыпать крошки хлеба птицам. Верили, что это принесет удачу в дом и защитит посевы от вредителей.
Что нельзя делать 22 марта
Заниматься тяжелым трудом. В этот большой праздник работа по дому или в поле считалась грехом. Верили, что у тому, кто много трудится на Сороки, сорок болячек привяжется.
Убираться и подметать пол. Существовало суеверие, что вместе с мусором можно вымести из дома прилетевшую удачу и достаток.
Брать или давать деньги в долг. На Сороки это предвещало финансовые трудности на сорок дней вперед.
Злиться, ругаться и сквернословить. Негативные эмоции в этот день считались особенно опасными, так как могли испортить отношения с близкими надолго.
