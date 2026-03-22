Приметы 22 марта — Сороки: лепим жаворонков и встречаем перелетных птиц

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В народном календаре 22 марта занимает особое место — это день Сорок, получивший свое название в честь сорока Севастийских мучеников. В 2026 году праздник продолжает череду событий, связанных с весенним равноденствием, и считается одним из самых почитаемых весенних дней. Наши предки верили, что именно сегодня из-за моря возвращаются сорок разных птиц, а первой среди них всегда прилетает жаворонок — вестник тепла и обновления. В народе говорили: на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается. Эта дата символизировала окончательную победу света над тьмой и переход к новому земледельческому циклу.

Погодные приметы на Сороки, 22 марта

Главная особенность этого дня — прогноз на «сорок утренников». Верили, что с этого момента может случиться еще 40 утренних заморозков.

  • Солнечно и тепло — значит, ближайшие 40 дней (прямо до конца апреля) будут такими же приятными.

  • Мороз ударил — ждите хорошего урожая проса, но и еще 40 холодных ночей придется пережить.

  • Снег или дождь — Пасха будет пасмурной, а весна сырой, готовьте сапоги.

  • Гром гремит — плохой знак, к голодному году.

  • Ветер южный — лето урожайное.

Приметы о птицах и зверях 22 марта

Птицы в этот день — главные герои.

  • Если жаворонки летят высоко и долго поют — это к сухой и ясной погоде. Если летят низко — к дождю.

  • Сороки и галки прилетели — весна окончательно вступила в права, тепло теперь надолго.

  • Увидеть скворца — весна уже у порога, а холода не вернутся.

  • Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным (они прячутся от северных ветров).

  • Если чайки прилетели и начали купаться — скоро начнется ледоход и половодье.

Лепка жаворонков и другие традиции конца марта Лепка жаворонков и другие традиции конца марта Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 22 марта

  • Хозяйки лепили из постного теста птичек с глазками из изюминок — жаворонков. Их раздавали детям, соседям и даже клали на ветви деревьев, чтобы ускорить приход тепла.

  • Качаться на качелях. Существовало поверье: чем выше качнешься на Сороки, тем выше вырастет лен и тем счастливее будет год.

  • Зазывать весну. Дети выбегали на улицу с жаворонками, подбрасывали их вверх и пели заклички, приглашая тепло вернуться.

  • Планировать дела в огороде. Мысли о будущем урожае в этот день помогают семенам быстрее прорасти в будущем.

  • Рассыпать крошки хлеба птицам. Верили, что это принесет удачу в дом и защитит посевы от вредителей.

Что нельзя делать 22 марта

  • Заниматься тяжелым трудом. В этот большой праздник работа по дому или в поле считалась грехом. Верили, что у тому, кто много трудится на Сороки, сорок болячек привяжется.

  • Убираться и подметать пол. Существовало суеверие, что вместе с мусором можно вымести из дома прилетевшую удачу и достаток.

  • Брать или давать деньги в долг. На Сороки это предвещало финансовые трудности на сорок дней вперед.

  • Злиться, ругаться и сквернословить. Негативные эмоции в этот день считались особенно опасными, так как могли испортить отношения с близкими надолго.

Анастасия Фомина
