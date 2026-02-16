Зимняя Олимпиада — 2026
Понедельник — «Встреча»: как принято начинать Масленичную неделю

Понедельник Масленицы — «Встреча»
Сегодня, 16 февраля 2026 года в России началась самая сытная неделя года — Масленица. В прошлом каждый день праздника имел не только название, но и строго соблюдаемые традиции. Рассказываем, как проходил первый день Сырной седмицы.

Как называется понедельник Масленичной недели

Первый день Объедухи (так в прошлом называли Масленицу), он же понедельник Сырной седмицы, известен как «Встреча». В этот день встречали не только семидневный праздник, но и родственников. А еще в начале недели непременно отдавали дань уважения почившим родным.

Традиции «Встречи»

Понедельник посвящали подготовке к будущим гуляньям. В центрах городов, сел и деревень возводили снежные крепости и ледяные горки. В этот день также мастерили чучело, сожжением которого завершалась Масленичная неделя. А еще празднующие приводили в порядок жилища: все-таки в течение недели приходилось встречать немало гостей.

В масленичный понедельник было принято видеться с родственниками. Замужние женщины с утра отправлялись навестить родителей. А вечером за ними приходили — или встречали их из гостей — свекры. При этом старшее поколение обсуждало порядок будущих семейных застолий.

Наконец, главной традицией «Встречи» было и остается приготовление блинов. Но в прошлом первый блин не употребляли в пищу. Он пекся в честь усопших родственников. Его либо оставляли непосредственно на могилах, либо отдавали нищим.

Теперь вы знаете, как встречали Объедуху на Руси. Некоторые из этих традиций остались в прошлом. Но часть — особенно самая аппетитная, то есть приготовление блинов, — жива до сих пор.

Современные традиции на Масленицу

В 2026 году Масленая неделя пройдет, пожалуй, скромнее, чем было принято в прошлом. Но это не значит, что о веселье стоит забыть. Напротив, поверье, будто Сырную седмицу нельзя проводить в унынии, живо и по сей день. Так что без досуга не обойдется: во многих городах до сих пор возводят масленичные горки, карусели и другие развлекательные площадки. А на площадях, в полях и на спортивных стадионах по традиции устраивают торжественное сожжение чучела.

А еще Масленая неделя в 2026 году — самое подходящее время для встречи с родственниками. Конец зимы издревле был временем семейного единения. Необязательно следовать строгим предписаниям и, к примеру, встречать тещу исключительно в пятницу. Достаточно договориться с близкими о встрече в удобное для всех время и накрыть праздничный стол. А еще можно навестить усопших родственников на кладбище. Православная церковь против ритуального подношения еды усопшим. Так что достаточно навести порядок на участке, не оставляя угощения на могилах.

Ранее мы рассказывали об обычаях и приметах на Масленицу.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
