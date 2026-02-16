Понедельник — «Встреча»: как принято начинать Масленичную неделю

Сегодня, 16 февраля 2026 года в России началась самая сытная неделя года — Масленица. В прошлом каждый день праздника имел не только название, но и строго соблюдаемые традиции. Рассказываем, как проходил первый день Сырной седмицы.

Как называется понедельник Масленичной недели

Первый день Объедухи (так в прошлом называли Масленицу), он же понедельник Сырной седмицы, известен как «Встреча». В этот день встречали не только семидневный праздник, но и родственников. А еще в начале недели непременно отдавали дань уважения почившим родным.

Традиции «Встречи»

Понедельник посвящали подготовке к будущим гуляньям. В центрах городов, сел и деревень возводили снежные крепости и ледяные горки. В этот день также мастерили чучело, сожжением которого завершалась Масленичная неделя. А еще празднующие приводили в порядок жилища: все-таки в течение недели приходилось встречать немало гостей.

В масленичный понедельник было принято видеться с родственниками. Замужние женщины с утра отправлялись навестить родителей. А вечером за ними приходили — или встречали их из гостей — свекры. При этом старшее поколение обсуждало порядок будущих семейных застолий.

Наконец, главной традицией «Встречи» было и остается приготовление блинов. Но в прошлом первый блин не употребляли в пищу. Он пекся в честь усопших родственников. Его либо оставляли непосредственно на могилах, либо отдавали нищим.

Теперь вы знаете, как встречали Объедуху на Руси. Некоторые из этих традиций остались в прошлом. Но часть — особенно самая аппетитная, то есть приготовление блинов, — жива до сих пор.

Современные традиции на Масленицу

В 2026 году Масленая неделя пройдет, пожалуй, скромнее, чем было принято в прошлом. Но это не значит, что о веселье стоит забыть. Напротив, поверье, будто Сырную седмицу нельзя проводить в унынии, живо и по сей день. Так что без досуга не обойдется: во многих городах до сих пор возводят масленичные горки, карусели и другие развлекательные площадки. А на площадях, в полях и на спортивных стадионах по традиции устраивают торжественное сожжение чучела.

А еще Масленая неделя в 2026 году — самое подходящее время для встречи с родственниками. Конец зимы издревле был временем семейного единения. Необязательно следовать строгим предписаниям и, к примеру, встречать тещу исключительно в пятницу. Достаточно договориться с близкими о встрече в удобное для всех время и накрыть праздничный стол. А еще можно навестить усопших родственников на кладбище. Православная церковь против ритуального подношения еды усопшим. Так что достаточно навести порядок на участке, не оставляя угощения на могилах.

