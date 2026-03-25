Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 марта 2026 года

25 марта — день, когда сотрудники культурной сферы в России принимают поздравления. Сегодня же преданные поклонники творчества Джона Р. Р. Толкина традиционно устраивают открытые чтения «Властелина колец», «Хоббита» и другие произведения знаменитого мастера фэнтези. Но, разумеется, это еще не все, чем примечательна эта дата. Какой сегодня праздник отмечают в Греции, как этот день называют в народном календаре и кого стоит поздравить с именинами — рассказываем в сегодняшней статье.

Какой праздник 25 марта в России: День работника культуры

Сегодня, 25 марта, в России принимают поздравления все, чья деятельность так или иначе связана с культурой: работники музеев, библиотек, кинозалов, домов культуры, выставочных центров и иных подобных заведений. Этот профессиональный праздник объединяет не только представителей культурных профессий, но и тех, кто занимается сохранением культурного наследия и его популяризацией.

Памятная дата впервые отмечалась в 2007 году и была закреплена официально — указом президента РФ. В 2026 году 25 марта по традиции пройдут торжественные мероприятия, концерты, выставки, а также церемонии награждения сотрудников культурной сферы. Любопытно, что в нашей стране это не единственное торжество, связанное с культурой: существуют, например, День музеев, День российского кино, День библиотек и другие даты, когда внимание общественности обращается к сфере культуры.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Праздники в мире и памятные даты 25 марта 2026 года

Это далеко не все праздники 25 марта 2026 года. К примеру, в Греции именно в этот день отмечают День независимости. А в перечне памятных дат ООН на это мартовское число приходится сразу два важных события: сегодня предлагают вспомнить сотрудников, пропавших без вести или находящихся под стражей, а также всех, кто пострадал от незаконной трансплантации органов либо содержался в рабстве.

Ежегодно 25 марта поклонники Джона Р. Р. Толкина проводят День чтения произведений писателя. Считается, что в романе «Властелин колец» именно в этот день произошла битва у Черных врат и был повержен Саурон. А в Швеции поклонники кулинарии призывают отмечать в конце первого весеннего месяца Международный день вафель.

Феофанов день: народный календарь 25 марта

В этот день, 25 марта, православные христиане чтут память византийского монаха и летописца Феофана Сигрианского. Согласно житию святого, он обладал даром изгонять бесов и исцелять людей. В народе 25 марта называли «Феофан — проломи наст» и связывали день с активным таянием снега. Считалось: если к этому дню зацвела мать-и-мачеха, значит, весна будет теплой. Рыбаки готовили снасти, веря, что именно с Феофанова дня начинается хороший клев.

Народные приметы гласили: туман в этот день сулит богатый урожай льна и овса, дождь — обильный урожай ржи, но, если на водоемах начал тонуть лед — жди ненастного лета и холодного года. Особое внимание в этот день наши предки уделяли лошадям: их поили ключевой водой, в которой предварительно держали серебряную ложку. Согласно поверьям, это помогало уберечь животных от болезней и происков нечисти. Существовали и запреты для 25 марта: нельзя было обижать или бранить лошадей, давать деньги взаймы, подолгу спать и брать что-либо бесплатно, чтобы не навлечь на себя беду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Исторические события 25 марта: от основания Венеции до отмены рабства

Чем еще запомнилось 25 марта в разные эпохи? Собрали основные вехи.

421 год — по легендам, именно в этот день была основана Венеция.

1655 год — голландский астроном Христиан Гюйгенс открыл Титан, спутник Сатурна.

1807 год — в Великобритании был принят закон о запрете рабства.

1872 год — отправлена первая открытка в Российской империи.

2018 год — трагический пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

25 марта родились князь Василий III, художник Игорь Грабарь, певцы Элтон Джон и Мария Пахоменко, актер Ефим Шифрин. В этот день ушли из жизни композитор Клод Дебюсси, артисты Инна Макарова, Василий Каратыгин, Тамара Носова.

Кто отмечает день ангела 25 марта

С именинами в этот день можно поздравить Владимира, Ивана, Сергея, Константина, Александра, Григория, Семена и Дмитрия.

