Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 апреля 2026 года

Настало 12 апреля 2026 года. В этот день первый в мире человек покорил космос, родилось перевернувшее весь мир направление в музыке, а также был запущен прототип современного городского автобуса. Какие еще праздники и памятные даты отмечают сегодня, а также кого нужно поздравить с днем ангела — узнаете из материала NEWS.ru.
Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?
Все россияне о празднике в этот день знают с детства, но мы все равно напомним, что сегодня отмечают День космонавтики. 65 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин на ракете «Восток-1» впервые облетел нашу планету.
Однако мало кто знает, что 12 апреля можно поздравлять и авиаторов. Так решили в 1968 году на Генеральной конференции Международной авиационной федерации.
Во всем мире 12 апреля считают Днем полета первого человека в космос. Примечательно, что ровно через 20 лет после подвига Гагарина случился первый управляемый полет по американской программе «Спейс Шаттл». Оба этих события во многих уголках планеты отмечают мероприятием под названием «Юрьева ночь» — своеобразные неформальные флешмоб-вечеринки, которые в развлекательном формате просвещают о космосе и вдохновляют молодое поколение на новые открытия в этой сфере.
Необычные праздники и памятные события
Сегодня в мире также празднуют день рождения рок-н-ролла. Вообще это музыкальное направление появилось в начале 1940-х годов, но именно 12 апреля 1954 года американский исполнитель Билл Хейли выпустил песню Rock Around the Clock — этот хит прогремел почти по всей планете и прославил рок-культуру. При этом интересно, что Всемирный день рок-н-ролла празднуют на день позже, 13 апреля.
Еще один необычный праздник — День хомяка. Его отмечают во всем мире в память об экспедиции в Сирию профессора Израиля Ахарони — он нашел на кукурузных полях хомяков и решил приручить пушистых зверьков. Сегодня владельцы этих милых питомцев могут порадовать их вкусняшками — собрать тарелку из семян тыквы, листьев салата, морковки, яблок и сушеных кусочков груши.
Другие необычные праздники 12 апреля:
- День весеннего дождя
- Международный день осознанных сновидений
- День завтрака на рабочем месте
- День лакрицы
- День числа 12
Церковные и религиозные праздники сегодня
12 апреля православная церковь вспоминает богослова и философа Иоанна Лествичника. Его так прозвали в честь его знаменитого сочинения — «Лествицы». Эта важная религиозная книга — по сути христианское пособие по самосовершенствованию. Каждая из 30 глав представляет собой ступени лестницы добрых дел, которые должен пройти каждый верующий.
Начинается она с борьбы с мирской суетой и покаяния, а заканчивается приходом к союзу трех добродетелей — веры, надежды и любви. Число ступеней не случайно — оно отсылает к возрасту Иисуса Христа на земле и сроку, за который человек может стать действительно праведным и непреклонным к духовному падению.
Памятные даты и события: что произошло 12 апреля?
Давайте вспомним, годовщину каких исторических событий отмечают сегодня в России и в мире. Так получилось, что многие из них так или иначе связаны с транспортом.
- В 1903 году в столице Великобритании запустили общественный транспорт с двигателем внутреннего сгорания. Этот автобус стал первым в мире средством передвижения такого рода.
- В 1911 году в том же Лондоне запустили первый беспрерывный полет до Парижа. Такой путь проделал летчик Пьер Приер на моноплане «Блерио» с двигателем «Гном». Он был в воздухе чуть меньше четырех часов.
- В 1970 году произошла масштабная катастрофа — погибла советская атомная подводная лодка К-8. На борту судна были 104 человека — половину экипажа не удалось спасти.
Этот день в истории: кто родился и кто умер 12 апреля?
В этот день появились на свет:
1823 год — российский драматург-классик Александр Островский. Он написал комедию «Свои люди — сочтемся» и драму «Гроза».
- 1933 год — известная во всем мире оперная певица Монсеррат Кабалье. Она не только гениально брала высокие ноты, но даже успела записать совместный альбом с лидером Queen Фредди Меркьюри.
- 1949 год — народный артист РСФСР и основатель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев.
- 1985 год — российская певица и бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина.
В этот день мир покинули:
- 1938 год — оперный певец и первый народный артист Республики Федор Шаляпин.
- 1945 год — 32-й президент США Франклин Рузвельт. Он известен борьбой с экономическими последствиями Великой депрессии. На его время правления также выпала Вторая мировая война.
- 2001 год — американский художник-график Харви Болл. Именно он стал создателем первых смайликов.
Именины и дни ангела 12 апреля: кого не забыть поздравить?
Сегодня не забудьте поздравить с днем ангела Аполлоса, Еввулу, Епафродита, Зенона, Зосиму, Кесаря, Кифа, Ивана, Иоада, Сосфена, Софрона, Виктора, Людослава и Юлиана.
