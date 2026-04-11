Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 апреля 2026 года

В 2026 году исполняется 65 лет первому полету человека в космос. Первый в мире космонавт — гражданин СССР Юрий Гагарин

Настало 12 апреля 2026 года. В этот день первый в мире человек покорил космос, родилось перевернувшее весь мир направление в музыке, а также был запущен прототип современного городского автобуса. Какие еще праздники и памятные даты отмечают сегодня, а также кого нужно поздравить с днем ангела — узнаете из материала NEWS.ru.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Все россияне о празднике в этот день знают с детства, но мы все равно напомним, что сегодня отмечают День космонавтики. 65 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин на ракете «Восток-1» впервые облетел нашу планету.

Однако мало кто знает, что 12 апреля можно поздравлять и авиаторов. Так решили в 1968 году на Генеральной конференции Международной авиационной федерации.

Во всем мире 12 апреля считают Днем полета первого человека в космос. Примечательно, что ровно через 20 лет после подвига Гагарина случился первый управляемый полет по американской программе «Спейс Шаттл». Оба этих события во многих уголках планеты отмечают мероприятием под названием «Юрьева ночь» — своеобразные неформальные флешмоб-вечеринки, которые в развлекательном формате просвещают о космосе и вдохновляют молодое поколение на новые открытия в этой сфере.

Во всем мире сегодня празднуют полет первого человека в космос Фото: Михаил Озерский/РИА Новости

Необычные праздники и памятные события

Сегодня в мире также празднуют день рождения рок-н-ролла. Вообще это музыкальное направление появилось в начале 1940-х годов, но именно 12 апреля 1954 года американский исполнитель Билл Хейли выпустил песню Rock Around the Clock — этот хит прогремел почти по всей планете и прославил рок-культуру. При этом интересно, что Всемирный день рок-н-ролла празднуют на день позже, 13 апреля.

Еще один необычный праздник — День хомяка. Его отмечают во всем мире в память об экспедиции в Сирию профессора Израиля Ахарони — он нашел на кукурузных полях хомяков и решил приручить пушистых зверьков. Сегодня владельцы этих милых питомцев могут порадовать их вкусняшками — собрать тарелку из семян тыквы, листьев салата, морковки, яблок и сушеных кусочков груши.

Другие необычные праздники 12 апреля:

День весеннего дождя

Международный день осознанных сновидений

День завтрака на рабочем месте

День лакрицы

День числа 12

Сегодня отмечают день лакрицы — сладости из корня солодки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

12 апреля православная церковь вспоминает богослова и философа Иоанна Лествичника. Его так прозвали в честь его знаменитого сочинения — «Лествицы». Эта важная религиозная книга — по сути христианское пособие по самосовершенствованию. Каждая из 30 глав представляет собой ступени лестницы добрых дел, которые должен пройти каждый верующий.

Начинается она с борьбы с мирской суетой и покаяния, а заканчивается приходом к союзу трех добродетелей — веры, надежды и любви. Число ступеней не случайно — оно отсылает к возрасту Иисуса Христа на земле и сроку, за который человек может стать действительно праведным и непреклонным к духовному падению.

Памятные даты и события: что произошло 12 апреля?

Давайте вспомним, годовщину каких исторических событий отмечают сегодня в России и в мире. Так получилось, что многие из них так или иначе связаны с транспортом.

В 1903 году в столице Великобритании запустили общественный транспорт с двигателем внутреннего сгорания. Этот автобус стал первым в мире средством передвижения такого рода.

В 1911 году в том же Лондоне запустили первый беспрерывный полет до Парижа. Такой путь проделал летчик Пьер Приер на моноплане «Блерио» с двигателем «Гном». Он был в воздухе чуть меньше четырех часов.

В 1970 году произошла масштабная катастрофа — погибла советская атомная подводная лодка К-8. На борту судна были 104 человека — половину экипажа не удалось спасти.

В 1970 году затонула советская атомная подводная лодка К-8, погибли более 50 человек Фото: Михаил Кухтарев/РИА Новости

Этот день в истории: кто родился и кто умер 12 апреля?

В этот день появились на свет:

1823 год — российский драматург-классик Александр Островский. Он написал комедию «Свои люди — сочтемся» и драму «Гроза».

1933 год — известная во всем мире оперная певица Монсеррат Кабалье. Она не только гениально брала высокие ноты, но даже успела записать совместный альбом с лидером Queen Фредди Меркьюри.

1949 год — народный артист РСФСР и основатель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев.

1985 год — российская певица и бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина.

В этот день мир покинули:

1938 год — оперный певец и первый народный артист Республики Федор Шаляпин.

1945 год — 32-й президент США Франклин Рузвельт. Он известен борьбой с экономическими последствиями Великой депрессии. На его время правления также выпала Вторая мировая война.

2001 год — американский художник-график Харви Болл. Именно он стал создателем первых смайликов.

12 апреля ушел из жизни 16-й президент США Франклин Рузвельт Фото: Scherl/Global Look Press

Именины и дни ангела 12 апреля: кого не забыть поздравить?

Сегодня не забудьте поздравить с днем ангела Аполлоса, Еввулу, Епафродита, Зенона, Зосиму, Кесаря, Кифа, Ивана, Иоада, Сосфена, Софрона, Виктора, Людослава и Юлиана.

Ранее мы рассказывали, что сегодня входит в меню космонавтов на МКС.