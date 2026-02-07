Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 февраля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 февраля 2026 года

7 февраля — 38-й день григорианского календаря. Это время рождения детей под знаком зодиака Водолей. А еще самый подходящий день для того, чтобы радоваться пролитому молоку, наблюдать за синицами и дарить женщинам цветы. Рассказываем, какие праздники отмечают 7 февраля, какие исторические события связаны с этой датой и чьи именины приходятся на это число.

Православный праздник 7 февраля

На 7 февраля приходится церковный праздник Григорьев день. Христиане поминают Святителя Григория Богослова, причисленного к Отцам церкви. Святой вел аскетический образ жизни. Он известен как автор многочисленных богословских трудов. Его наследие включает почти восемьсот текстов, в числе которых послания, стихотворения, проповеди. Труды Григория отличаются тонкостью и остротой мысли, сочетающейся с простотой и доступностью изложения христианского учения.

Григория Богослова чтят как покровителя трудолюбивых и самоотверженных христиан. Согласно поверью, он дарует крепкое здоровье и жизненное благополучие тем, кто работает усердно и искренне. Поэтому в праздник 7 февраля прихожане возносят благодарственные молитвы святому и просят у него помощи в борьбе с порочностью.

7 февраля — день памяти Святителя Григория Богослова Фото: В. Бабайлов/РИА Новости

Православный праздник 7 февраля в народе считается днем важных и добрых дел. В Григорьев день стоит приняться за серьезную, трудную работу, совершать благие поступки (но втайне, не хвалясь перед окружающими). Важно уделить особое внимание словам. Любые угрозы и сквернословие обернутся против говорящего.

Приметы на 7 февраля

Как и в большинство праздников, 7 февраля в России принято наблюдать за природой. Окружающий мир сам подскажет, чего ждать в ближайшем будущем. Так, сильный снег пророчит раннюю и долгую осень. А громкий гомон синиц предвещает скорые морозы. По 7 февраля судят о следующей зиме: какая погода выдалась до полудня Григорьева дня, такая придет и в будущем декабре.

Существуют и другие приметы и поверья, связанные с Григорьевым днем:

если кошка во сне закрывает морду лапкой, вскоре придут холода;

сороки расселись по низу деревьев — ждите ветра;

мерцающее звездное небо предшествует вьюге;

пролитое по случайности молоко — предзнаменование радости;

если стричь ногти «на Григория», можно сократить жизнь;

чтобы привлечь счастье в любви, мужчина должен подарить женщине цветы;

заговоренный кусочек сахара в кармане привлечет удачу в торговле;

если рассказать кому-то о своих планах, они не осуществятся;

нельзя плевать на дорогу — это сулит несчастье.

Приметы 7 февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой праздник отмечают 7 февраля 2026 года

Григорьев день — не единственный праздник 7 февраля. В Татарстане отмечают День герба, а в Гренаде — День независимости. Для ирландцев это День святого Мэла — епископа, который помогал святому Патрику распространять христианство. А в Японии 7 февраля празднуют День Северных территорий: он учрежден в память о договоре между Японией и Российской империей, согласно которому в японские владения перешел ряд островов.

На 7 февраля 2026 выпадает еще один праздник — День рождения огнетушителя. В 1863 году Алан Крей запатентовал свое изобретение, ставшее одним из главных атрибутов пожаротушения. Это праздник не только для профессионалов пожарного дела, но и для гражданских. 7 февраля в школах проводят тематические мероприятия. Детей учат основам пожарной безопасности и рассказывают им о правилах пользования огнетушителем.

Какие события произошли 7 февраля

7 февраля — день, вошедший в историю. По какой причине? С этой датой связаны следующие значимые события:

1238 год — взятие города Владимира ханом Батыем;

1780 год — основание Сыктывкара;

1855 год — заключение Симодского договора о дружественных отношениях между Россией и Японией;

1924 год — установление дипломатических отношений между СССР и Италией;

1992 год — принятие закона «О защите прав потребителей» в РФ;

2014 год — открытие Олимпийских игр в Сочи;

Праздник 7 февраля Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

2023 год — присуждение Леброну Джеймсу титула лучшего снайпера в истории НБА.

Кто из знаменитостей родился 7 февраля

У кого из значимых личностей день рождения 7 февраля? В этот день на свет появились выдающиеся писатели, правители, художники, философы, летчики, спортсмены и многие другие. В их числе:

Томас Мор (1478–1535) — писатель и философ;

Анна Иоанновна (1963–1740) — вторая императрица России;

Чарльз Диккенс (1812–1870) — писатель-реалист;

Уильям Хаггинс (1824–1910) — астроном;

Альфред Адлер (1870–1937) — психиатр, один из основателей психотерапии;

Синклер Льюис (1885–1951) — писатель;

Василий Бутусов (1892–1971) — футболист, нападающий;

Александр Чижевский (1897–1964) — биофизик, основатель гелиобиологии;

Поль Низан (1905–1940) — философ;

Олег Антонов (1906–1984) — инженер-авиаконструктор;

Пу И (1906–1967) — последний император Китая;

Людмила Кравец (1923–2015) — фельдшер, участница Великой Отечественной войны;

Марк Тайманов (1926–2016) — шахматист, гроссмейстер;

Марк Сент-Джон (1956–2007) — гитарист группы Kiss;

Анита Цой (р.1971) — певица;

Стив Нэш (р.1974) — баскетболист;

Уэс Борланд (р.1975) — гитарист группы Limp Bizkit;

Константин Волков (р.1985) — хоккеист;

Константин Волков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стивен Стэмкос (р.1990) — хоккеист.

Именины 7 февраля

7 февраля отмечают именины:

Итак, мы выяснили, у кого день рождения 7 февраля, какие важные события связаны с этой датой и какие праздники отмечают в этот день. 7 февраля — самое подходящее время для упорной работы и добрых дел. Главное, не забывайте следить за словами и никому не желайте зла. Впрочем, последнее актуально для любого дня в году.