Приметы 9 февраля — Златоустьев день: печем пироги и зажигаем огонь

В народной традиции девятый день февраля носит имя Златоустьева дня. Он посвящен церковному празднику в честь перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, великого учителя Церкви. На Руси этот день превратился в праздник домашнего тепла и живительного огня. Центром внимания в эту дату становилась печь — настоящая кормилица и хранительница очага в зимнюю пору. Существовало поверье, что огонь, разожженный в этот день, способен привлечь в дом благополучие, защитить семью от хвори и принести лад и достаток.

Приметы о «златом огне» и погоде 9 февраля

Главным ритуалом дня было разжигание печи «златым устьем». Считалось добрым знаком, если все дрова в печи загорались одновременно: это сулило семье достаток и лад на весь год.

Если в печи пламя белое, весна наступит рано.

Огонь в печи ярко красный — к суровым морозам.

Если после метели на сугробах образовались закругленные верхушки, то стоит ждать отличный урожай зерна.

Запотели окна — скоро наступит оттепель.

Если на небе видна луна с острыми «рогами», зима еще долго будет лютовать.

Приметы о птицах и зверях 9 февраля

Если собака улеглась спать во дворе прямо на снегу, то в ближайшие дни ожидается метель.

Что можно и нельзя делать 9 февраля? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Едим пироги и разжигаем огонь! Что можно делать 9 февраля

В этот день наши предки пекли открытые пироги — расстегаи с рыбой, мясом или грибами.

Традиционно Златоустьев день проводили в кругу самых близких людей. Считалось, что чем больше гостей накормишь домашней выпечкой, тем больше удачи вернется в дом.

А что следует сделать 9 февраля?

Разжигать огонь в камине или печи. Даже если у вас городская квартира, можно зажечь свечи. Главное — смотреть на огонь и думать о благополучии своей семьи.

Готовить поминальную трапезу. Принято вспоминать ушедших родственников добрым словом, накрывая щедрый стол.

Принимать гостей. Гостеприимство в этот день считается залогом того, что «чаша в доме будет полной».

Никаких обновок! Что нельзя делать 9 февраля

Дарить и принимать подарки. Считалось, что 9 февраля — один из самых опасных дней для дарения: через подарок можно невольно передать свою беду или принять чужую порчу.

Мыть голову. Существовало суеверие, что вместе с водой на Златоуста можно смыть мудрость и память.

Покупать одежду и обувь. Верили, что обновки, приобретенные сегодня, быстро придут в негодность или принесут владельцу неудачи.

Пользоваться острыми предметами (ножами, ножницами). Случайный порез в этот день считался предвестником большой ссоры или болезни близкого человека.

Сплетничать и лгать. Иоанн Златоуст не терпит дурных слов. Сказанная ложь могла обернуться потерей голоса или зубной болью.

