Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 августа 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 августа 2026 года

Наступил 218-й день года — 6 августа. Какие праздники справляют в разных уголках мира? Как их принято отмечать? И почему, согласно приметам, не стоит доверять чужим советам? На эти и многие другие вопросы отвечаем в нашей статье.

Памятные мероприятия и праздники 6 августа 2026 года

В России 6 августа — праздник служащих ж/д войск, входящих в состав ВС РФ. Их история началась в середине XIX века. В 1851 году по приказу Николая I были созданы отечественные железнодорожные войска — первые не только в стране, но и в мире. Их основной задачей стало обеспечение сохранности железных дорог. Позже, уже во времена Великой Отечественной войны, в обязанности ЖДВ вошли разминирование и восстановление путей и обеспечение безопасности воинских перевозок.

Сегодня железнодорожные войска имеют не меньшее значение. Наравне с МЧС они ликвидируют последствия ЧС. Путевой батальон отвечает за возведение и ремонт путей. Понтонно-мостовой батальон возводит переправы через реки и озера. Батальон механизации поддерживает в надлежащем состоянии строительную технику и оборудование. Словом, задач у войск хватает. Поэтому 6 августа стоит поздравить причастных и поблагодарить их за тяжелый труд.

На этом праздники 6 августа 2026 года не заканчиваются. На эту дату приходятся:

католическое Преображение Господне;

День принятия иранской конституции;

День ребенка в Аргентине;

День независимости в Боливии и на Ямайке и не только.

Итак, мы сказали пару слов о том, какой праздник выпадает на 6 августа 2026 года. Но не меньшего внимания заслуживают памятные мероприятия этого дня. Речь идет о:

Дне борьбы за запрещение ядерного оружия;

Дне «Врачи мира за мир».

Мероприятия мирового масштаба приходятся на годовщину трагедии в Хиросиме. Летом 1945 года на Хиросиму, центр одноименной префектуры в Японии, сбросили атомную бомбу. Жертвами преступления стали сотни тысяч человек. Многие погибли или пропали без вести, часть столкнулась с последствиями облучения. Памятные мероприятия 6 августа 2026 года учреждены с целью избежать повторения трагедии.

Демонстранты, выступающие против политики ядерного оружия, перед посольством США Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

День Бориса и Глеба — праздник 6 августа в России

Теперь обратимся к народным поверьям. В России 6 августа — день поминовения страстотерпцев Бориса и Глеба, младших сыновей князя Владимира. Братьев часто называют первыми на Руси святыми: они были канонизированы еще в 1071 году. Согласно житиям, они с малолетства отличались набожностью. А в 1015 году они приняли мученическую смерть от руки собственного брата Святополка, желавшего завладеть престолом.

В народе православный праздник 6 августа стали именовать днем Бориса и Глеба. Иногда его также называют Бессонниками и Паликопной. На Руси верили, что этот день не подходит для полевых работ — можно якобы накликать пожар. У этой приметы есть и научное обоснование: на начало августа часто приходятся сильные грозы.

Древнерусская рукопись «Житие Бориса и Глеба» (конец XI — начало XII века) Фото: М. Юрченко/РИА Новости

Приметы на 6 августа: что можно и чего нельзя делать

Итак, если следовать приметам, 6 августа не стоит заниматься полевыми, садовыми и огородническими работами. Но сидеть без дела тоже не придется: это подходящий день для сбора черемухи и заготовки компотов и варенья. В день Бориса и Глеба также разрешается венчаться, встречаться с близкими и друзьями.

Если же говорить о запретах, то 6 августа 2026 года не стоит:

рубить дрова для строительства дома — это принесет в жилище несчастье;

конфликтовать с родственниками — можно накликать горе;

ходить к гадалкам, заниматься ворожбой — к несчастью;

держать окна открытыми во время грозы — нечисть может проникнуть в дом;

связывать банные веники — у них не будет целебных свойств;

смотреть на молнию — возникнут проблемы со зрением;

следовать чужим советам — принятое решение окажется неверным.

По погоде в День Бориса и Глеба можно судить об окончании лета: каким выдался день, таким окажется и конец августа. Теплая солнечная погода 6 августа пророчит ранние морозы. А вот дождь сулит снежную, но мягкую зиму.

Приметы на 6 августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересные факты о 6 августа

На 6 августа пришлось немало значимых исторических событий. Вот некоторые из них:

1790 — Александру Радищеву вынесли смертный приговор за повесть «Путешествие из Петербурга в Москву»;

1851 — подписан Кульджинский договор: торговля между Россией и Китаем узаконена;

1888 — близ Петербурга прошли состязания бегунов, ставшие точкой отсчета в истории атлетики в России;

1914 — Австро-Венгрия развязала войну с Россией;

1926 — американка Гертруда Эдерле, прозванная Королевой Волн, стала пловчихой, преодолевшей Ла-Манш;

1932 — состоялось открытие первого в истории Венецианского кинофестиваля — старейшего фестиваля в сфере киноиндустрии.

В начале августа родились художник, искусствовед младший брат Виктора Васнецова Аполлинарий Васнецов, первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг, военный летчик Леонид Грошев и другие знаменитые личности.

Обладатель специального приза 64-го Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» российский режиссер Никита Михалков на пресс-конференции Фото: Олег Дьяченко/ РИА Новости

Именины 6 августа

Напоследок откроем святцы. День ангела справляют:

Итак, мы выяснили, какой праздник выпадает на 6 августа 2026 года. Самое время приняться за компоты и варенье из ягод.

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