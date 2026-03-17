Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 марта 2026 года

Наступило 17 марта 2026 года. Православная церковь в этот день почитает Герасима Иорданского, в США люди вспоминают о женской версии бойскаутов, в мире — едят гречку. Узнаем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 17 марта.

17 марта: благоприятный день для изгнания кикимор и ручной лев

17 марта православная церковь вспоминает Герасима Иорданского. Святой был сыном богатых родителей, однако решил довольно радикально избавиться от этого статуса. Герасим ушел в монастырь, отказавшись от мирских благ. С его именем связана удивительная история.

Однажды Герасим нашел раненого льва и решил его излечить. Дикий зверь подпустил к себе спасителя и позволил заботиться о себе. После полного выздоровления лев часто приходил к Герасиму. Бытует мнение, что царь зверей настолько привязался к святому, что пришел умирать на его могилу. Люди были так тронуты этим зрелищем, что решили похоронить льва рядом с монахом.

17 марта было принято гадать на суженого. Девушки выбегали из дома ранним утром и выискивали глазами прохожих. Если первый встречный оказывался мужчиной, то девица ждала скорого предложения от любимого, если женщина — делала вывод, что до свадьбы еще далеко.

Существовало еще одно интересное поверье. 17 марта люди считали благоприятным днем для изгнания кикимор. Для этих целей сооружали венок из полыни, которым следовало подмести дом.

Какие праздники 17 марта отмечают в других странах

День гречневой каши. Попробуйте приготовить на ужин необычное блюдо из этой удивительно полезной крупы, чтобы отметить праздник. Можно подать гречку к столу вместе с соусом песто, запечь ее в утиной тушке или потушить с грибами и сливками. Пусть рецепт будет ограничен только вашей фантазией!

17 марта в США отмечается необычный праздник — День девочек у костра. Торжество учредили в память о создании женской версии отрядов бойскаутов. Воплотить мечту тысяч девочек в жизнь смогли Уильям Чонси Лэнгдон вместе с Чарльзом Фарнсвортом и Лютером Гуликом.

На 17 марта приходится еще один праздник — День защиты детей. Его отмечают в Бангладеш. В честь праздника в республике организуют различные мероприятия, направленные на защиту прав и благополучия детей.

Девочки на пикнике Фото: Shutterstock/FOTODOM

17 марта в истории: памятные и значимые даты

17 марта в Вашингтоне открывают один из крупнейших музеев Северной Америки, в Египте находят древнюю мумию, а пароход впервые пересекает Ла-Манш. Ознакомимся с этими фактами подробнее.

1816 год — пролив между побережьем Франции и островом Великобритания впервые пересекает пароход. Первооткрывателем стало судно «Элиза». Корабль был построен в Шотландии в 1814 году. «Элиза» вышла из Ньюхейвена 17 марта и прибыла в Париж 28 марта. Событие стало настоящей сенсацией.

1941 год — в Америке открывается Национальная художественная галерея. На момент постройки это было самое большое мраморное здание в мире. Его спроектировал архитектор Джон Рассел Поуп. Это один из крупнейших музеев Северной Америки. В 2022 году количество посетителей увеличилось почти до 3,3 миллиона, что позволило ему занять третье место в рейтинге самых популярных музеев США.

1989 год — в Гизе группа археологов находит на двухметровой глубине захоронение знатной египтянки. По оценкам, артефакт был создан примерно в 2600 году до нашей эры. Долгое время историки были уверены, что эта мумия — одна из первых попыток проведения подобного ритуала. Однако новые находки привели ученых к другому выводу. Сейчас возраст самой древней египетской мумии составляет 4300 лет.

В этот день появились на свет

1856 год — художник, автор полотен «Демон сидящий», «Царевна-Лебедь», мастер монументальной росписи Михаил Врубель.

1938 год — артист балета, руководитель балетной труппы Парижской оперы, дирижер Рудольф Нуреев.

1995 год — актриса театра и кино, наиболее известная по роли Галины Сергеевны из сериала «Папины дочки», телеведущая Лиза Арзамасова.

Дни рождения 17 марта: Лиза Арзамасова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В этот день мир покинули

1926 год — военачальник, педагог военного дела, участник Первой мировой войны Алексей Брусилов.

1976 год — один из основоположников неореализма в итальянском кино, работал над картинами «Одержимость» и «Земля дрожит», театральный режиссер Лукино Висконти.

2000 год — автор книги «108 минут и вся жизнь», кавалер ордена Ленина, супруга Юрия Гагарина Валентина Гагарина.

