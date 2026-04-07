Выдыхаем? Пыльца в Москве — прогноз на 7 апреля 2026 года

Похолодание и дожди, пришедшие в Москву в выходные и растянувшиеся на начало недели, сделали свое дело. Уровень пыльцы в воздухе наконец снизился. Однако раннее пыление березы продолжается, так что расслабляться рано.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Первый вторник апреля будет прохладным (до +9 градусов) и пасмурным. С обеда и до ночи ожидается небольшой дождь. Если верить прогнозам авторитетных источников, уровень пыльцы сегодня будет достаточно невысоким.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 7 апреля 2026 года

Сейчас пыльца березы — самый агрессивный аллерген. Однако после пусть и небольших, но ежедневных дождей она ослабила хватку. Согласно данным SILAM, 7 апреля ее концентрация не превысит отметку в 100 частиц на кубический метр. В то же время аллергики из столицы отчитываются о том, что пыление некоторых контрольных деревьев уже закончилось. Впрочем, расслабляться рано: пик цветения еще впереди.

Другие аллергены начала апреля — ольха и орешник — сдают позиции. Их концентрация не превышает планку в 10 единиц на кубометр.

С нашим календарем пыления и цветения в Москве можно ознакомиться здесь. Учтите, что из-за нестабильных погодных условий в графике возможна погрешность в 7–14 дней.