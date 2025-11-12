Паронимы: понятие, виды и примеры употребления

Паронимы — слова, которые очень похожи по звучанию и написанию, но при этом имеют разное значение. Их легко перепутать, из-за чего может получиться нелепая или комичная ситуация. Это коварные «двойняшки», которых важно различать, чтобы говорить грамотно и не попадать в неловкое положение.

Большинство похожих слов-«двойников» становятся такими из-за разных приставок или окончаний. Именно эти маленькие части слова и задают им разный смысл.

Бывает, слова отличаются всего одной приставкой, но значение меняется сильно. Например, оплатить заказ — значит внести за него деньги, а отплатить соседу — значит отомстить ему. Или последовать за кем-то — это пойти вслед, а проследовать — это продолжить свой путь, например, к выходу.

Другой вариант — когда слова различаются суффиксами. Часто это прилагательные. Скажем, каменистый берег — это берег, на котором много камней, а каменный дом — это дом, построенный из камня. Или личный дневник — это твой собственный, а личностный рост — это развитие вас как человека.

Есть и другая группа «двойников». Эти слова просто случайно похожи по звучанию, но корни совершенно разные. Их меньше, но они очень коварны, потому что значения совсем не связаны. Все равно что перепутать по звучанию «невежу» (грубияна) и «невежду» (необразованного человека). И уж совсем неловко назвать огромный экскаватор, который роет котлованы, — эскалатором, то есть движущейся лестницей в метро.

Особая история — слова-родственники, которые пришли к нам из других языков и со временем стали означать разное. Например, одинарный и ординарный. Оба связаны со смыслом «один», но «ординарный» у нас значит «самый обычный», а «одинарный» — противопоставление «двойному». Еще пример: пас в футболе и пасс у гипнотизера. Звучат похоже, но один — это передача мяча, а другой — гипнотический жест.

Примеры частых ошибок с паронимами Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примеры частых ошибок с паронимами

Некоторые паронимические пары становятся источником систематических ошибок. Так, в деловой и повседневной речи постоянно смешивают глаголы «представить» и «предоставить». Первый означает познакомить кого-то с кем-то, вручить для ознакомления, а также мысленно вообразить: «представить гостя коллективу», «представить отчет», «представить себе картину». Второй же — отдать что-то в чье-либо распоряжение: «предоставить отпуск», «предоставить выбор».

Большую проблему представляет и различение прилагательных «эффективный» и «эффектный». Эффективный — это тот, который дает результат, результативный (эффективный метод). Эффектный — производящий сильное впечатление, яркий (эффектный наряд). Нередко путают и слова, описывающие характер человека: «удачливый» (такой, которому постоянно сопутствует удача) и «удачный» (завершившийся удачей, успешный). Поэтому человек может быть «удачливым», а день или проект — «удачным».

Еще одна классическая ошибка — неразличение адресата и адресанта в переписке. Адресат — это получатель письма, а адресант — его отправитель. Ошибкой будет и сказать «практическая обувь» вместо правильного «практичная обувь».

Как избежать путаницы: правила и упражнения

Борьба с ошибками, вызванными паронимами, требует системного подхода. Первое и главное правило — не полагаться на интуицию. Если есть малейшее сомнение в значении слова, следует обратиться к авторитетным источникам. На помощь придут толковые словари и специальные словари паронимов, где подробно разъясняются значения схожих слов и приводятся примеры их употребления. Например, такой словарь ежегодно публикует Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) для подготовки к ЕГЭ по русскому языку.

Второе правило — учитывать лексическую сочетаемость. Паронимы, как правило, употребляются с разным набором слов. Мы говорим «сытный ужин», но «сытый ребенок»; «коренной житель», но «корневая система»; «представительный орган», но «представительские расходы». Запоминая эти устойчивые сочетания, вы автоматически снижаете риск ошибки.

Паронимы в русском языке: что это, примеры и правила употребления Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Эффективным методом является и создание собственных ассоциативных связей. Чтобы запомнить разницу между «одеть» и «надеть», можно использовать мнемоническую формулу: «Одевают Надежду, надевают одежду». Понимание словообразовательных моделей также творит чудеса. Например, прилагательные с суффиксом -ическ- чаще обозначают отношение к соответствующей сфере деятельности («логический» — относящийся к логике как науке), а с суффиксом -н- — обладание качеством («логичный» — разумный, последовательный).

Что касается упражнений, то идеально подходит практика редактирования текстов с ошибками. Найдите специально подготовленные задания или попросите коллегу написать несколько предложений с намеренными лексическими ошибками, чтобы найти и исправить их. Не менее полезно самостоятельно составлять предложения с паронимами, вызывающими затруднения. Например: «Эффектный фокус оказался на удивление эффективным способом привлечь внимание аудитории». Регулярная и осознанная работа со словами — гарантия того, что ваша речь всегда будет точной и безупречной.

Ранее мы писали про главные достопримечательности Кисловодска: куда сходить и что посмотреть