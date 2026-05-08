Неужели станет легче? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 8 мая

Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 8 мая
Май начался в Москве и Подмосковье с жары и массового цветения березы. Однако 8-го числа, накануне праздников, обстановка может измениться. Определяем уровень пыльцы сегодня.

Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году

В пятницу, 8 мая, в столицу придет долгожданное похолодание. Температура воздуха упадет не сильно, до +20 градусов. В то же время в течение дня будет идти дождь, который снизит уровень пыльцы в воздухе.

Прогноз пыльцы на 8 мая 2026 года

Облако пыльцы березы частично рассеется. Однако концентрация аллергена останется достаточно высокой: от 101 до 1000 единиц. Впрочем, некоторые аллергики испытают облегчение.

Для того, чтобы облегчить свое состояние:

  • принимайте антигистаминные по назначению врача;

  • устраивайте влажную уборку каждый день;

  • используйте очиститель воздуха с HEPA-фильтром;

  • на улице носите медицинские маски, солнцезащитные очки и ноздревые фильтры;

  • не открывайте окна дома и в машине в жаркие часы;

  • пейте больше воды.

В случае острой аллергической реакции вызывайте скорую помощь!

Ранее мы составили календарь цветения и пыления на 2026 год.

Елизавета Макаревич
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
