Неужели станет легче? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 8 мая

Май начался в Москве и Подмосковье с жары и массового цветения березы. Однако 8-го числа, накануне праздников, обстановка может измениться. Определяем уровень пыльцы сегодня.

В пятницу, 8 мая, в столицу придет долгожданное похолодание. Температура воздуха упадет не сильно, до +20 градусов. В то же время в течение дня будет идти дождь, который снизит уровень пыльцы в воздухе.

Прогноз пыльцы на 8 мая 2026 года

Облако пыльцы березы частично рассеется. Однако концентрация аллергена останется достаточно высокой: от 101 до 1000 единиц. Впрочем, некоторые аллергики испытают облегчение.

Для того, чтобы облегчить свое состояние:

принимайте антигистаминные по назначению врача;

устраивайте влажную уборку каждый день;

используйте очиститель воздуха с HEPA-фильтром;

на улице носите медицинские маски, солнцезащитные очки и ноздревые фильтры;

не открывайте окна дома и в машине в жаркие часы;

пейте больше воды.

В случае острой аллергической реакции вызывайте скорую помощь!

Ранее мы составили календарь цветения и пыления на 2026 год.