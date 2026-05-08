Неужели станет легче? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 8 мая

Май начался в Москве и Подмосковье с жары и массового цветения березы. Однако 8-го числа, накануне праздников, обстановка может измениться. Определяем уровень пыльцы сегодня.
Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году
В пятницу, 8 мая, в столицу придет долгожданное похолодание. Температура воздуха упадет не сильно, до +20 градусов. В то же время в течение дня будет идти дождь, который снизит уровень пыльцы в воздухе.
Прогноз пыльцы на 8 мая 2026 года
Облако пыльцы березы частично рассеется. Однако концентрация аллергена останется достаточно высокой: от 101 до 1000 единиц. Впрочем, некоторые аллергики испытают облегчение.
Для того, чтобы облегчить свое состояние:
принимайте антигистаминные по назначению врача;
устраивайте влажную уборку каждый день;
используйте очиститель воздуха с HEPA-фильтром;
на улице носите медицинские маски, солнцезащитные очки и ноздревые фильтры;
не открывайте окна дома и в машине в жаркие часы;
пейте больше воды.
В случае острой аллергической реакции вызывайте скорую помощь!
