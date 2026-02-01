Напала стая собак на улице: как вести себя, чтобы избежать беды

На каждый день

Что делать, если напала стая собак, как реагировать на агрессию животного

Напала стая собак на улице: как вести себя, чтобы избежать беды

Зимой на улицах российских городов резко увеличивается количество бездомных собак, которые объединяются в стаи для выживания в холода. Голодные животные становятся агрессивнее и опаснее, поэтому каждому важно знать правила безопасного поведения при встрече с ними.

Как распознать готовящееся нападение

Понять намерения животных можно по характерным признакам поведения. Собака рычит, скалит зубы, ее тело напряжено, а шерсть на холке встает дыбом. Уши подняты и отведены назад, хвост поднят вертикально или напряженно виляет, взгляд неотрывно следит за вами. Если животное лает и бьет лапами по земле — оно защищает территорию и предупреждает об опасности. Стая может начать медленно окружать вас полукругом, перекрывая пути отступления.

Что делать, если напала стая собак

Главное правило — сохранять спокойствие и не показывать страх.

Никогда не поворачивайтесь спиной и не убегайте — это провоцирует атаку.

Медленно отступайте назад, стараясь встать спиной к стене, забору или дереву, чтобы вас не окружили.

Без резких движений поднимите с земли палку, камень или любой предмет, который можно использовать для защиты.

Громко и уверенно командуйте: «Фу!», «Назад!» или «Стоять!» — четкие команды могут остановить нападающих.

Если собаки начали кусать, защищайте лицо и шею, обмотайте руку курткой и наносите удары по носу, глазам или затылку животных.

Старайтесь оставаться на ногах — упав, защищаться станет намного сложнее.

Напала стая собак на улице: как вести себя, чтобы избежать беды Фото: Shutterstock/FOTODOM

Агрессия домашних питомцев

Домашние собаки тоже могут проявить неожиданную агрессию. Если на вас напала чужая собака при хозяине, громко зовите на помощь и требуйте, чтобы владелец немедленно отозвал животное. Обязательно узнайте о наличии прививки от бешенства и запишите контакты владельца. Что делать, если напала стая собак домашних или ваш собственный питомец внезапно бросился на вас?

Схватите животное за голову или уши, завалитесь на него и крепко удерживайте за шею, пока оно не успокоится.

После любого укуса промойте рану перекисью водорода, обработайте края йодом и немедленно обратитесь в травмпункт.

Знание простых правил поведения при встрече с агрессивными животными может спасти вашу жизнь. Будьте внимательны на прогулках, особенно в зимний период, когда собаки особенно голодны и опасны.

Ранее мы рассказывали, что делать, если вам на голову упала сосулька или снежный ком.