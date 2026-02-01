Напала стая собак на улице: как вести себя, чтобы избежать беды

Зимой на улицах российских городов резко увеличивается количество бездомных собак, которые объединяются в стаи для выживания в холода. Голодные животные становятся агрессивнее и опаснее, поэтому каждому важно знать правила безопасного поведения при встрече с ними.
Как распознать готовящееся нападение
Понять намерения животных можно по характерным признакам поведения. Собака рычит, скалит зубы, ее тело напряжено, а шерсть на холке встает дыбом. Уши подняты и отведены назад, хвост поднят вертикально или напряженно виляет, взгляд неотрывно следит за вами. Если животное лает и бьет лапами по земле — оно защищает территорию и предупреждает об опасности. Стая может начать медленно окружать вас полукругом, перекрывая пути отступления.
Что делать, если напала стая собак
Главное правило — сохранять спокойствие и не показывать страх.
Никогда не поворачивайтесь спиной и не убегайте — это провоцирует атаку.
Медленно отступайте назад, стараясь встать спиной к стене, забору или дереву, чтобы вас не окружили.
Без резких движений поднимите с земли палку, камень или любой предмет, который можно использовать для защиты.
Громко и уверенно командуйте: «Фу!», «Назад!» или «Стоять!» — четкие команды могут остановить нападающих.
Если собаки начали кусать, защищайте лицо и шею, обмотайте руку курткой и наносите удары по носу, глазам или затылку животных.
Старайтесь оставаться на ногах — упав, защищаться станет намного сложнее.
Агрессия домашних питомцев
Домашние собаки тоже могут проявить неожиданную агрессию. Если на вас напала чужая собака при хозяине, громко зовите на помощь и требуйте, чтобы владелец немедленно отозвал животное. Обязательно узнайте о наличии прививки от бешенства и запишите контакты владельца. Что делать, если напала стая собак домашних или ваш собственный питомец внезапно бросился на вас?
Схватите животное за голову или уши, завалитесь на него и крепко удерживайте за шею, пока оно не успокоится.
После любого укуса промойте рану перекисью водорода, обработайте края йодом и немедленно обратитесь в травмпункт.
Знание простых правил поведения при встрече с агрессивными животными может спасти вашу жизнь. Будьте внимательны на прогулках, особенно в зимний период, когда собаки особенно голодны и опасны.
