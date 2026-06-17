Июньские грибы МО: какие первыми лезут, за какие из них реально дают срок

Июнь в Подмосковье для заядлых грибников — время, когда лес начинает щедро одаривать первыми летними дарами. После майских сморчков и строчков на лесных полянах массово появляются белые, маслята и ароматные лисички. Но вместе с благородными грибами активизируются и их ядовитые двойники, а неверный срез может обернуться не только тяжелым отравлением, но и встречей с инспектором. С сентября 2026 года в Московской области вступили в силу новые штрафы за сбор редких видов грибов, занесенных в Красную книгу. Расскажем подробно, что можно смело класть в корзину, как не перепутать съедобный гриб с опасным и за какие трофеи грозит реальный уголовный срок.

Первые грибы июня: подберезовики, маслята, сыроежки (съедобные)

Начало лета в подмосковных лесах радует разнообразием. В хвойных и смешанных массивах уже можно встретить маслята — они растут дружными семьями на солнечных опушках, вдоль лесных дорог и просек. Маслянистая шляпка и клейкая кожица не позволяют спутать их ни с каким другим грибом. Под березами и осинами прячутся подберезовики и подосиновики. Плотные, упругие шляпки и крепкие ножки считаются одними из самых безопасных для начинающих любителей тихой охоты: у них просто нет ядовитых двойников.

В лиственных лесах с середины июня можно найти и первые летние опята, но микологи настоятельно советуют не торопиться с их сбором: для неопытного глаза они до боли похожи на смертельно ядовитую галерину окаймленную. Главное лакомство июня — это, безусловно, белый гриб, или боровик. Крупные, еще молодые экземпляры чаще всего попадаются в еловых и дубовых лесах, их белоснежная мякоть на срезе не темнеет, а аромат сводит с ума любого грибника. В это же время в лесах появляются лесные шампиньоны, которые отличаются от магазинных гораздо более насыщенным, пряным запахом. Отдельного упоминания заслуживают нежные лисички, растущие большими группами, и серно-желтый трутовик. Этот гриб, который в народе за его вкус прозвали «лесной курицей», стоит собирать только молодым, пока его мякоть еще мягкая и сочная.

Первые грибы июня: подберезовики, маслята, сыроежки (съедобные) Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ядовитые двойники: бледная поганка, мухомор пантерный, ложный опенок

Однако там, где растут съедобные грибы, почти всегда присутствуют и их опасные двойники. Но как отличить съедобный гриб от ядовитого? Главный враг любого грибника в лесу — бледная поганка. Чтобы ее распознать, нужно обязательно заглянуть под шляпку. У бледной поганки пластинки всегда белые, в то время как у шампиньона они по мере роста розовеют, а затем становятся коричневатыми. Еще один верный признак — наличие вольвы, мешочка у основания ножки, который есть у бледной поганки и полностью отсутствует у съедобных видов.

Желчный гриб, которого часто называют ложным белым, очень похож на боровик. Отличить его просто: если срезать кусочек мякоти, то у желчного гриба она начнет розоветь, а у белого останется светлой. Интересно, что желчный гриб не едят даже насекомые, поэтому он всегда выглядит неестественно чистым и не червивым. Еще один опасный двойник белого, сатанинский гриб, встречается в подмосковных лесах нечасто, его выдает красноватый оттенок ножки — у сатанинского гриба она ярко-малиновая или красно-бурая.

Отдельная ловушка подстерегает грибников, охотящихся за опятами. Их главный ядовитый двойник, галерина окаймленная, настолько похожа на летний опенок, что даже опытные сборщики иногда ошибаются, что ежегодно приводит к смертельным отравлениям. Поэтому многие микологи советуют новичкам вовсе не собирать опята в лесу, а приобретать их в магазинах. Пантерный мухомор легко принять за съедобную серую рядовку, если не знать двух признаков: у мухомора на шляпке есть белые хлопья (остатки покрывала), а у основания ножки имеется характерное клубневидное утолщение в виде «бульбочки».

Ядовитые двойники: бледная поганка, мухомор пантерный, ложный опенок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грибы из Красной книги МО, за которые грозит реальный срок

С недавнего времени для грибника опасны не только ядовитые, но и некоторые вполне съедобные грибы. С 1 сентября 2026 года в Московской области действуют поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за сбор редких грибов, занесенных в Красную книгу региона. Эти изменения направлены на сохранение биоразнообразия, но они не лишают грибников возможности собирать обычные белые, подосиновики и подберезовики. Проблема в том, что некоторые редкие виды внешне очень похожи на привычные лесные дары.

Среди краснокнижных видов грибов Московской области, которые чаще всего путают с обычными, можно назвать несколько. В Красную книгу внесены некоторые виды груздей, например золотисто-желтый лиловеющий и пергаментный. Подберезовик разноцветный — редкий гриб, который внешне практически неотличим от обычного подберезовика. Осиновик белый, редкий вид, почти как две капли воды похож на привычный подосиновик. Некоторые сыроежки, такие как золотистая, зеленоватая и разнопластинчатая, тоже охраняются законом. Кроме этих распространенных видов, под защиту попадают:

березовик розовеющий (или окисляющийся);

гиропорус синеющий;

говорушка подогнутая (рыжая);

ежовик коралловидный;

каштановый гриб;

полубелый гриб;

леоция студенистая (скользкая);

несколько видов паутинников (лазоревый, фиолетовый, чешуйчатый);

приболотник желтый;

саркосома шаровидная;

спарассис курчавый (грибная капуста);

трутовики овечий и разветвленный (зонтичный, гриб-баран);

чешуйчатка золотистая.

Грибы из Красной книги МО, за которые грозит реальный срок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ответственность по ст. 260.1 УК РФ и штрафы

Обнаружить в своей корзине хотя бы один из перечисленных грибов — значит попасть в серьезную неприятность. Административные штрафы за сбор грибов из Красной книги МО для обычных граждан составляют от 1 000 до 3 000 руб. Для должностных лиц суммы выше — от 20 000 до 30 000 руб., а для юридических — от 50 000 до 100 000 руб. Но это еще не все. Если сборщик не просто случайно сорвал краснокнижный гриб, а занимался этим умышленно, например собирал их в промышленных масштабах для продажи, ему грозит уже не административный штраф, а уголовная ответственность. Наказание может быть очень суровым: от обязательных работ до 480 часов вплоть до реального лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом до 1 млн руб.

Если грибы собирала организованная группа или уничтожение особо ценных видов привело к крупному ущербу, срок лишения свободы может достигать 9 лет, а штраф — 3 млн руб. Даже простое хвастовство «тихой охотой» в социальных сетях теперь может стать поводом для возбуждения дела, так как фиксация факта незаконного сбора опирается на фото- и видеоматериалы, геометки и свидетельства очевидцев.

Как отличить съедобные грибы от запрещенных

Как же быть, чтобы и домой с добычей вернуться, и под статью не попасть? Микологи дают грибникам простой и надежный совет: брать в лесу только те грибы, в которых вы уверены на 100%. Чтобы не попасть впросак и не погубить здоровье, следует запомнить несколько простых правил:

У многих смертельно ядовитых грибов есть «юбочка» (кольцо) на ножке и «чашечка» (вольва) у ее основания. У съедобных грибов такое кольцо обычно отсутствует.

Обращайте внимание на цвет пластинок под шляпкой: у бледной поганки и многих мухоморов они белые, у шампиньонов они розовеют, у сыроежек — кремовые или желтоватые.

Не собирайте грибы на обочинах дорог, вблизи промышленных зон и в черте города — они активно впитывают тяжелые металлы и токсины.

Всегда срезайте грибы ножом, а не вырывайте с корнем, чтобы не повредить грибницу.

И самое главное правило, которое не должно подвергаться сомнению: если возникло хоть малейшее сомнение — не берите неизвестный гриб. Надеяться на «авось» в этом деле смертельно опасно.

Как отличить съедобные грибы от запрещенных Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советы грибникам: не бери, если не уверен

Июнь в Подмосковье — это поистине благодатное время для настоящего грибника. При правильном подходе можно принести домой полную корзину ароматных белых, маслят и лисичек. Но отправляясь в лес, важно помнить, что «тихая охота» требует не только терпения, но и знаний. Внимательно осматривайте каждый гриб, не берите старые и червивые экземпляры, всегда сверяйтесь с надежными источниками.

Помните, что сохранение редких видов — это тоже вклад в будущее, и ответственность за это лежит на каждом из нас. Изучите фотографии краснокнижных грибов перед походом в лес, возьмите с собой приложение-определитель. Если вы не уверены в грибе — не срезайте его, оставьте в лесу.

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