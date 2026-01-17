Суп харчо из говядины с рисом — пошаговый рецепт сытного ужина

Готовим вкусный и ароматный суп харчо из говядины с рисом. У вас получится наваристое, согревающее блюдо. Суп харчо из говядины с рисом не только насытит, но и придаст сил. Попробуйте!
Для готовки вам понадобится
- Говяжья вырезка — 0,4 кг
- Рис — 0,1 кг
- Томаты — 0,5 кг
- Лучок — 0,2 кг
- Чеснок — 4 зубчика
- Кинза — небольшой пучок
- Молотая зира — на вкус
- Соль, перец — на вкус
Способ приготовления
- Мясо нарезать на крупные куски. Поставить на огонь. Когда вода закипит, уменьшить огонь до минимума и оставить говядину на час, периодически снимая пену.
- Лук с чесноком мелко нарезать и отправить жариться на разогретую сковороду. Когда овощи станут золотистыми, добавить к ним говядину и один половник говяжьего бульона. Тушить около 10 минут.
- Томаты нарезать на средних размеров кусочки и вместе с рисом добавить в кастрюлю. Оставить на огне примерно на 5 минут. Добавить пряности. После — мясо с луком и чесноком.
- Оставить суп настаиваться под закрытой крышкой час.
- Перед подачей украсить суп свежей зеленью. Приятного аппетита!
