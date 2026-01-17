Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 20:59

Суп харчо из говядины с рисом — пошаговый рецепт сытного ужина

Суп харчо из говядины с рисом Суп харчо из говядины с рисом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовим вкусный и ароматный суп харчо из говядины с рисом. У вас получится наваристое, согревающее блюдо. Суп харчо из говядины с рисом не только насытит, но и придаст сил. Попробуйте!

Для готовки вам понадобится

  • Говяжья вырезка — 0,4 кг
  • Рис — 0,1 кг
  • Томаты — 0,5 кг
  • Лучок — 0,2 кг
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Кинза — небольшой пучок
  • Молотая зира — на вкус
  • Соль, перец — на вкус

Способ приготовления

  1. Мясо нарезать на крупные куски. Поставить на огонь. Когда вода закипит, уменьшить огонь до минимума и оставить говядину на час, периодически снимая пену.
  2. Лук с чесноком мелко нарезать и отправить жариться на разогретую сковороду. Когда овощи станут золотистыми, добавить к ним говядину и один половник говяжьего бульона. Тушить около 10 минут.
  3. Томаты нарезать на средних размеров кусочки и вместе с рисом добавить в кастрюлю. Оставить на огне примерно на 5 минут. Добавить пряности. После — мясо с луком и чесноком.
  4. Оставить суп настаиваться под закрытой крышкой час.
  5. Перед подачей украсить суп свежей зеленью. Приятного аппетита!

Также предлагаем приготовить салат из курицы с болгарским перцем.

