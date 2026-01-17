Суп харчо из говядины с рисом — пошаговый рецепт сытного ужина

Готовим вкусный и ароматный суп харчо из говядины с рисом. У вас получится наваристое, согревающее блюдо. Суп харчо из говядины с рисом не только насытит, но и придаст сил. Попробуйте!

Для готовки вам понадобится

Говяжья вырезка — 0,4 кг

Рис — 0,1 кг

Томаты — 0,5 кг

Лучок — 0,2 кг

Чеснок — 4 зубчика

Кинза — небольшой пучок

Молотая зира — на вкус

Соль, перец — на вкус

Способ приготовления

Мясо нарезать на крупные куски. Поставить на огонь. Когда вода закипит, уменьшить огонь до минимума и оставить говядину на час, периодически снимая пену. Лук с чесноком мелко нарезать и отправить жариться на разогретую сковороду. Когда овощи станут золотистыми, добавить к ним говядину и один половник говяжьего бульона. Тушить около 10 минут. Томаты нарезать на средних размеров кусочки и вместе с рисом добавить в кастрюлю. Оставить на огне примерно на 5 минут. Добавить пряности. После — мясо с луком и чесноком. Оставить суп настаиваться под закрытой крышкой час. Перед подачей украсить суп свежей зеленью. Приятного аппетита!

