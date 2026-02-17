Салат с блинчиками, ветчиной, сыром и грибами — готовим за 20 минут

Этот салат — настоящая находка, когда хочется удивить гостей, но не тратить полдня на кухне.

Для начала испеките 3–4 тонких блина по любому рецепту (можно использовать уже готовые). Дайте им остыть, затем нарежьте тонкими полосками — примерно как лапшу. Нарежьте кубиками 200 г ветчины и 100 г твердого сыра (например, гауда или российский). Шампиньоны (150 г) нарежьте пластинками и обжарьте на растительном масле до румяности, в конце посолите и поперчите.

Теперь можно собирать салат двумя способами.

Вариант 1 (слоеный): на плоское блюдо выложите слой блинной соломки, смажьте майонезом, сверху — ветчину, снова майонез, затем грибы, майонез, и посыпьте сыром.

Вариант 2 (смешанный): просто соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте 2–3 ст. л. майонеза или сметаны, аккуратно перемешайте и посыпьте сыром сверху.

Для более пикантного вкуса добавьте в заправку 1 ч. л. зернистой горчицы или измельченный зубчик чеснока.

