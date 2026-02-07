Простой и удивительный рецепт: курица с ароматом пива и груши!

Устали от сухой куриной грудки? Мы открыли необычный, но гениально простой рецепт невероятно сочного куриного филе в духовке. Его секрет — в маринаде на основе темного пива и спелой груши, который гарантирует мясо, тающее во рту. Попробуйте этот редкий рецепт, и он удивит даже самых искушенных домашних кулинаров.

Этот рецепт идеально подходит для простого и быстрого ужина. Вам понадобится:

куриное филе — 600 г;

темное пиво (например, портер или стаут) — 150 мл;

спелая груша — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соевый соус — 2 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, черный перец и розмарин — по вкусу.

Способ приготовления невероятно прост: натрите грушу на мелкой терке, смешайте пюре с пивом, соевым соусом, раздавленным чесноком и специями. Залейте этим ароматным маринадом куриное филе и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа. После этого разогрейте духовку до 180 °C, переложите филе с маринадом в форму, запекайте под фольгой около 20 минут, а затем уберите фольгу и готовьте еще 5–7 минут до легкой румяности. Такой маринад на основе темного пива и груши делает мясо очень мягким и придает ему тонкие карамельные нотки.

Этот рецепт сочного куриного филе в духовке — яркий пример того, как нестандартные ингредиенты преображают привычное блюдо. Блюдо получается диетическим, богатым белком и идеально подходит для здорового питания. Подавайте его с салатом из свежих овощей или картофельным пюре.

Калорийность на 100 г: 125 ккал.

БЖУ: 21,2/2,8/4,5.

