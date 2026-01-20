Атака США на Венесуэлу
Полный гид по приготовлению плова с нутом и барбарисом

Готовы создать плов, способный покорить самого искушенного гурмана? Союз нежной свинины, ароматного риса и сладкой моркови — основа, проверенная временем. Однако один волшебный штрих превратит это блюдо в настоящую симфонию вкуса с неповторимыми яркими акцентами. Раскроем секрет? Все подробности — в нашем беспроигрышном рецепте!

Вам понадобится:

  • 600 г свиной лопатки (нарезать крупными кусками);

  • 400 г риса (лучше для плова, тщательно промыть);

  • 3 шт. крупной моркови (натереть на специальной терке для корейской морковки или нарезать тончайшей соломкой);

  • 2 большие луковицы (полукольцами);

  • 100 г нута (требует предварительного замачивания);

  • 2 головки чеснока (очистить);

  • 100 мл растительного масла;

  • по 1 ч. л. зиры и готовой смеси специй для плова;

  • соль, черный перец горошком — по вкусу.

Фирменный акцент: 2 ст. л. сушеного барбариса — именно он подарит блюду ту самую живую, пикантную кислинку.

Нут залейте холодной водой минимум на 8–10 часов (удобно оставить на ночь). Рис промойте в проточной воде до полной прозрачности и залейте теплой подсоленной водой на 30 минут.

В разогретом в казане (или массивной кастрюле) масле обжарьте порции мяса до аппетитной корочки. Выложите его временно в миску. В оставшемся масле пассеруйте лук до золотистости, добавьте морковь и обжаривайте вместе 7-8 минут до мягкости. Верните мясо в казан, всыпьте зиру и специи, прогрейте все вместе пару минут для раскрытия ароматов.

Вкусный плов из свинины, пошаговый рецепт с фото Вкусный плов из свинины, пошаговый рецепт с фото Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Влейте 1,5 л крутого кипятка, добавьте подготовленный и промытый нут, посолите. Накройте крышкой и томите на медленном огне около часа, пока мясо и нут не станут нежными. Когда основа готова, увеличьте огонь до сильного. В кипящий зирвак вертикально воткните головки чеснока. Через 5 минут аккуратно, ровным слоем распределите промытый рис. Долейте кипятка так, чтобы он покрыл рис на 1,5-2 см. Варите, пока вода не испарится с поверхности.

В почти готовый рис воткните барбарис. Затем соберите рис горкой к центру, плотно накройте крышкой и томите на минимальном огне 25–30 минут. Этот этап позволяет рису «дойти» на пару, становясь рассыпчатым. Готовый плов бережно перемешайте снизу вверх, выкладывая на большое блюдо. Сверху разложите куски мяса, нута и запеченный чеснок.

  • Экспертная хитрость: никогда не перемешивайте рис, пока он варится в воде, — это активирует клейковину и сделает блюдо слипшимся. Дайте влаге выпариться самостоятельно — так каждое зернышко останется идеальным.

