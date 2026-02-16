Подруги на пороге — пошаговый рецепт пасты с креветками в сливочном соусе

Если у вас намечается встреча с подругами, то попробуйте приготовить к совместному ужину пасту с креветками в сливочном соусе. Блюдо получается сытным, ароматным и изысканным на вид и вкус.
Если хотите получить не только вкусный, но и полезный ужин, то в магазине купите пасту с высоким содержанием белка. На обороте упаковки должно быть указано, что на 100 граммов макарон приходится 12 граммов белка. Чем больше белка, тем полезнее готовое блюдо.
Ингредиенты
- Фартелле — 250 г
- Креветки — 200 г
- Сливки — чуть больше половины стакана
- Чеснок — 4 зубчика
- Сливочное масло — 30 г
- Луковица — 1 шт.
- Соль — на вкус
- Черный перец — на вкус
Способ приготовления
- Лук и чеснок нарезать средне-мелко.
- Пасту отварить до состояния альденте.
- На прогретую сковороду выложить масло.
- Обжарить овощи до мягкости.
- Добавить к чесноку с луком креветки. Жарить пару минут.
- Влить к смеси сливки. Добавить специи. Не переставая помешивать соус, довести его до кипения и снять с плиты.
- Смешать пасту с соусом.
Приятного аппетита!
