16 февраля 2026 в 15:24

Подруги на пороге — пошаговый рецепт пасты с креветками в сливочном соусе

Рецепт пасты с креветками в сливочном соусе
Если у вас намечается встреча с подругами, то попробуйте приготовить к совместному ужину пасту с креветками в сливочном соусе. Блюдо получается сытным, ароматным и изысканным на вид и вкус.

Если хотите получить не только вкусный, но и полезный ужин, то в магазине купите пасту с высоким содержанием белка. На обороте упаковки должно быть указано, что на 100 граммов макарон приходится 12 граммов белка. Чем больше белка, тем полезнее готовое блюдо.

Ингредиенты

  • Фартелле — 250 г
  • Креветки — 200 г
  • Сливки — чуть больше половины стакана
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Сливочное масло — 30 г
  • Луковица — 1 шт.
  • Соль — на вкус
  • Черный перец — на вкус

Способ приготовления

  1. Лук и чеснок нарезать средне-мелко.
  2. Пасту отварить до состояния альденте.
  3. На прогретую сковороду выложить масло.
  4. Обжарить овощи до мягкости.
  5. Добавить к чесноку с луком креветки. Жарить пару минут.
  6. Влить к смеси сливки. Добавить специи. Не переставая помешивать соус, довести его до кипения и снять с плиты.
  7. Смешать пасту с соусом.

Приятного аппетита!

Также предлагаем приготовить салат с черносливом.

еда
креветки
кулинария
макароны
паста
рецепт
сливки
Виктория Семенова
В. Семенова
