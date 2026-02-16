Подруги на пороге — пошаговый рецепт пасты с креветками в сливочном соусе

Если у вас намечается встреча с подругами, то попробуйте приготовить к совместному ужину пасту с креветками в сливочном соусе. Блюдо получается сытным, ароматным и изысканным на вид и вкус.

Если хотите получить не только вкусный, но и полезный ужин, то в магазине купите пасту с высоким содержанием белка. На обороте упаковки должно быть указано, что на 100 граммов макарон приходится 12 граммов белка. Чем больше белка, тем полезнее готовое блюдо.

Ингредиенты

Фартелле — 250 г

Креветки — 200 г

Сливки — чуть больше половины стакана

Чеснок — 4 зубчика

Сливочное масло — 30 г

Луковица — 1 шт.

Соль — на вкус

Черный перец — на вкус

Способ приготовления

Лук и чеснок нарезать средне-мелко. Пасту отварить до состояния альденте. На прогретую сковороду выложить масло. Обжарить овощи до мягкости. Добавить к чесноку с луком креветки. Жарить пару минут. Влить к смеси сливки. Добавить специи. Не переставая помешивать соус, довести его до кипения и снять с плиты. Смешать пасту с соусом.

Приятного аппетита!

