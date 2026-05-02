От пива до вина! Все о сочетании шашлыка из разных видов мяса и алкоголя

Хороший шашлык требует правильного сопровождения. Нельзя просто так взять первую попавшуюся бутылку. Свинина, баранина, говядина и курица — каждое мясо дружит со своим алкогольным напитком. Правильно подобранный напиток подчеркивает вкус, убирает жирность и делает трапезу гармоничной. Рассказываем, что открывать к разным видам шашлыка, но все время держим в уме тот факт, что чрезмерное употребление алкоголя вредит нашему здоровью.

Шашлык из свинины — к пиву и красному полусухому

Свинина — мясо жирное и сочное. Она любит напитки с кислотой, которые расщепляют жир.

Идеальный выбор — пиво. Подойдет лагер, эль или даже темное пиво с карамельными нотками. Из вина выбирайте молодое красное полусухое — каберне, саперави или киндзмараули. Свинина не требует выдержанных вин, они перебьют ее вкус.

Копченые и пряные шашлыки со свининой хорошо идут с темным пивом или крепким сидром.

Шашлык из баранины — к красному сухому и грузинским винам

Баранина — мясо с ярким, специфическим вкусом и характерным жирком. Она требует мощных напитков.

Классика — красное сухое вино с высоким содержанием танинов. Отлично подходят каберне совиньон, шираз, мальбек. Из грузинских берите саперави или мукузани. Танины связывают животный жир и делают вкус баранины более насыщенным.

Не советуем белое вино — оно потеряется на фоне мяса. Пиво тоже не лучший вариант, разве что плотный стаут или портер.

Шашлык из говядины — к красному полусладкому и коньяку

Шашлыки из говядины обычно самые жесткие, мясо плотное. Говядине нужны напитки с мягкостью и сладостью.

Красное полусладкое вино — идеальный выбор. Оно смягчает волокна и добавляет сочности. Подходят киндзмараули, хванчкара или простое кагор. Из крепкого — коньяк или бренди. Они хорошо сочетаются с мраморной говядиной и шашлыками из вырезки. Пиво с говядиной не дружит — слишком грубое сочетание.

Шашлык из курицы и индейки — к белому сухому и розовому

Птица — мясо диетическое, нежное, с нейтральным вкусом. Ее нельзя перебивать тяжелыми напитками.

Белое сухое вино — лучший друг куриного шашлыка. Советуем пино-гри, рислинг, совиньон блан. Подойдет также розовое сухое. Из крепкого — водка или джин в чистом виде, сильно охлажденные. Пиво берите светлое с цитрусовой горчинкой. А вот красное вино к курице не подходит, оно сделает мясо металлическим на вкус.

Универсальные варианты к любому шашлыку

Если не хотите заморачиваться, есть два беспроигрышных варианта. Крепкая ледяная водка — подходит ко всем видам мяса, особенно к жирной свинине и баранине. И грузинское красное полусладкое киндзмараули — его можно подавать к свинине, говядине и даже курице с острым маринадом.

Шашлык из рыбы, грибов и овощей

Рыба и овощи — легкие блюда, и напитки к ним должны быть соответствующими.

Рыба. Белое сухое вино с хорошей кислотностью (совиньон блан, шардоне без выдержки). Крепкий алкоголь здесь не нужен.

Грибы и овощи. Легкие красные или белые вина. Также можно подать розовое вино.

Чего нельзя подавать к шашлыку

Газированные спиртные напитки (шампанское, игристые вина) с жирным шашлыком лучше не сочетать — это может привести к проблемам с пищеварением. Сладкие и крепленые вина тоже не лучший выбор: они плохо размягчают мясо и не дают нужного сочетания.

Не забывайте, что неумеренное употребление алкогольных напитков наносит непоправимый вред вашему здоровью!

