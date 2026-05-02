От пива до вина! Все о сочетании шашлыка из разных видов мяса и алкоголя

С каким алкоголем сочетать шашлык
Хороший шашлык требует правильного сопровождения. Нельзя просто так взять первую попавшуюся бутылку. Свинина, баранина, говядина и курица — каждое мясо дружит со своим алкогольным напитком. Правильно подобранный напиток подчеркивает вкус, убирает жирность и делает трапезу гармоничной. Рассказываем, что открывать к разным видам шашлыка, но все время держим в уме тот факт, что чрезмерное употребление алкоголя вредит нашему здоровью.

Шашлык из свинины — к пиву и красному полусухому

Свинина — мясо жирное и сочное. Она любит напитки с кислотой, которые расщепляют жир.

Идеальный выбор — пиво. Подойдет лагер, эль или даже темное пиво с карамельными нотками. Из вина выбирайте молодое красное полусухое — каберне, саперави или киндзмараули. Свинина не требует выдержанных вин, они перебьют ее вкус.

Копченые и пряные шашлыки со свининой хорошо идут с темным пивом или крепким сидром.

Шашлык из баранины — к красному сухому и грузинским винам

Баранина — мясо с ярким, специфическим вкусом и характерным жирком. Она требует мощных напитков.

Классика — красное сухое вино с высоким содержанием танинов. Отлично подходят каберне совиньон, шираз, мальбек. Из грузинских берите саперави или мукузани. Танины связывают животный жир и делают вкус баранины более насыщенным.

Не советуем белое вино — оно потеряется на фоне мяса. Пиво тоже не лучший вариант, разве что плотный стаут или портер.

Шашлык из говядины — к красному полусладкому и коньяку

Шашлыки из говядины обычно самые жесткие, мясо плотное. Говядине нужны напитки с мягкостью и сладостью.

Красное полусладкое вино — идеальный выбор. Оно смягчает волокна и добавляет сочности. Подходят киндзмараули, хванчкара или простое кагор. Из крепкого — коньяк или бренди. Они хорошо сочетаются с мраморной говядиной и шашлыками из вырезки. Пиво с говядиной не дружит — слишком грубое сочетание.

Шашлык и алкоголь Шашлык и алкоголь Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шашлык из курицы и индейки — к белому сухому и розовому

Птица — мясо диетическое, нежное, с нейтральным вкусом. Ее нельзя перебивать тяжелыми напитками.

Белое сухое вино — лучший друг куриного шашлыка. Советуем пино-гри, рислинг, совиньон блан. Подойдет также розовое сухое. Из крепкого — водка или джин в чистом виде, сильно охлажденные. Пиво берите светлое с цитрусовой горчинкой. А вот красное вино к курице не подходит, оно сделает мясо металлическим на вкус.

Универсальные варианты к любому шашлыку

Если не хотите заморачиваться, есть два беспроигрышных варианта. Крепкая ледяная водка — подходит ко всем видам мяса, особенно к жирной свинине и баранине. И грузинское красное полусладкое киндзмараули — его можно подавать к свинине, говядине и даже курице с острым маринадом.

Шашлык из рыбы, грибов и овощей

Рыба и овощи — легкие блюда, и напитки к ним должны быть соответствующими.

  • Рыба. Белое сухое вино с хорошей кислотностью (совиньон блан, шардоне без выдержки). Крепкий алкоголь здесь не нужен.

  • Грибы и овощи. Легкие красные или белые вина. Также можно подать розовое вино.

Чего нельзя подавать к шашлыку

Газированные спиртные напитки (шампанское, игристые вина) с жирным шашлыком лучше не сочетать — это может привести к проблемам с пищеварением. Сладкие и крепленые вина тоже не лучший выбор: они плохо размягчают мясо и не дают нужного сочетания.

Не забывайте, что неумеренное употребление алкогольных напитков наносит непоправимый вред вашему здоровью!

Читайте также
Нарколог объяснил, с чем нельзя сочетать шашлыки
Здоровье/красота
Нарколог объяснил, с чем нельзя сочетать шашлыки
Шашлык из красной рыбы дорого? Докажу обратное с этим рецептом — вкусная экономия
Общество
Шашлык из красной рыбы дорого? Докажу обратное с этим рецептом — вкусная экономия
Редис кружочками и немного чесночка — через полчаса готова хрустящая бомба для шашлыка
Общество
Редис кружочками и немного чесночка — через полчаса готова хрустящая бомба для шашлыка
Смешала кофе и йогурт — через 2 часа в холодильнике торт-мусс без выпечки нежнее и быстрее чизкейка
Общество
Смешала кофе и йогурт — через 2 часа в холодильнике торт-мусс без выпечки нежнее и быстрее чизкейка
Стало известно, как мошенники обманывают жертв под видом домофонной службы
Общество
Стало известно, как мошенники обманывают жертв под видом домофонной службы
алкоголь
шашлыки
шашлык
рецепты
советы
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

