Обалденная «Медвежья шубка» — салат с копченой курицей за 10 минут

Для приготовления этого вкусного слоеного салата понадобятся: копченая куриная грудка (400 г), отварная морковь (250 г), одна красная луковица (120 г), два зубчика чеснока, четыре сваренных вкрутую яйца, 150 г твердого или полутвердого сыра, 50 г очищенных грецких орехов, пара перьев зеленого лука, а также майонез, соль и перец по вкусу.

Возьмите разъемное кольцо диаметром около 20–22 см и поместите его на тарелку, на которой будете собирать салат.

Орехи обжарьте на сухой сковороде до появления аромата, затем мелко порубите.

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, соедините с мелко измельченным чесноком и двумя столовыми ложками майонеза, тщательно перемешайте и выложите полученную массу ровным слоем в основу кольца.

Репчатый лук нарежьте мелкими кусочками и посыпьте курицу. Вареные яйца очистите, порежьте или натрите, затем равномерно разместите поверх лука и смажьте тонким слоем майонеза.

После этого выложите натертую отварную морковь, немного посолите и поперчите ее, затем аккуратно нанесите еще майонеза и разровняйте поверхность. Украсьте салат тертым сыром и присыпьте измельченными орехами.

В конце осторожно снимите форму, промажьте боковые стенки салата майонезом и украсьте измельченными перьями лука, имитируя шубку.

