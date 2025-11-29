День матери
Новый взгляд на салат «Новогодняя елка»: рецепт с оригинальной подачей

Салат «Новогодняя елка» — отличное решение для праздничного стола! Такая закуска сразу привлекает внимание оригинальной подачей в виде елочки. Угощение легко готовится, а его вкус и внешний вид понравятся всем гостям.

Ингредиенты для салата «Новогодняя елка»: картофель — 3 шт., морковь — 2 шт., яйца — 3 шт., соленый огурец — 4 шт., копченый куриный окорочок — 2 шт., майонез — 40 г, укроп — 10 г. Все овощи, кроме огурцов, и яйца отварите, нарежьте ингредиенты кубиками, копченый окорок мелко порежьте. Смешайте ингредиенты с майонезом, формируя горкой в виде елочки. Украсьте укропом, который будет символизировать елочные веточки, и звездой из моркови на вершине. По желанию можно добавить зерна граната для имитации гирлянды.

Салат «Новогодняя елка» не только вкусный, но и по-настоящему праздничный. Он создаст уютную атмосферу и станет украшением стола.

Ранее мы поделились рецептом быстрого греческого салата с копченой курицей.

