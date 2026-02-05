Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:10

Ленивый ужин: горбуша в сметане тает во рту

Ленивый ужин: горбуша в сметане тает во рту Ленивый ужин: горбуша в сметане тает во рту Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовить нежную горбушу таким способом — сплошное удовольствие без лишней суеты. Просто выкладываем филе на противень, покрываем его тонкими кольцами репчатого лука, обильно смазываем сметаной и отправляем в разогретую духовку. Никаких заморочек — всего 20 минут при 180°C, и рыба выходит невероятно сочной, с аппетитной корочкой. Сметана здесь играет ключевую роль: она пропитывает рыбу сливочной нежностью, добавляя легкую кислинку и аромат, от которого слюнки текут.

Для блюда на 4 порции понадобится: 800 г филе горбуши, 2 средние луковицы (300 г), 200 г сметаны 20% жирности, соль и перец по вкусу. Калорийность на 100 г — около 145 ккал (белки 18 г, жиры 8 г, углеводы 2 г).

Ранее мы рассказали, как обжарить минтай с морковью и луком на сковороде.

Читайте также
Сочная горбуша без майонеза: простой рецепт для идеального ужина
Семья и жизнь
Сочная горбуша без майонеза: простой рецепт для идеального ужина
Салат «Рига-Москва»: ностальгия на тарелке. Шпроты, сыр и помидоры — готовим обновленный хит советских застолий
Общество
Салат «Рига-Москва»: ностальгия на тарелке. Шпроты, сыр и помидоры — готовим обновленный хит советских застолий
Заливаю яйца кефиром и в духовку. Пеку «Наскребушки» — нежное ароматное чудо к чаю
Общество
Заливаю яйца кефиром и в духовку. Пеку «Наскребушки» — нежное ароматное чудо к чаю
Рецепт торта с творожным кремом для тех, у кого нет духовки: не приторный, нежнее тирамису
Общество
Рецепт торта с творожным кремом для тех, у кого нет духовки: не приторный, нежнее тирамису
Нежнейший крем для тортов: ПП-шедевр без сахара
Семья и жизнь
Нежнейший крем для тортов: ПП-шедевр без сахара
горбуша
рыба
рецепты
простые рецепты
калорийность
сметана
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад насторожился из-за предостережения МИД РФ по поводу Украины
В Китае отреагировали на прекращение действия ДСНВ
Трамп раскрыл неожиданную деталь о секретном оружии США
Раскрыты детали массированной атаки на Ростовскую область
В Госдуме рассказали, какие сложности ждут при регистрации в апартаментах
Президент РФБ рассказал о проблемах российского баскетбола из-за санкций
Наступление ВС РФ в Донбассе 5 февраля: Славянск, Краматорск, Дружковка
Врач назвал неочевидный способ заразиться сифилисом
В Абу-Даби продолжились переговоры по Украине
Медведев объяснил, почему возможности США истощились
На главной улице Киева вспыхнул пожар
Медведев объяснил, почему не стоит сравнивать захват Мадуро и СВО
Химик опроверг популярный миф о зимнем воздухе в городах
Кинолог объяснил, как правильно делать массаж собаке
В Финляндии назвали «опасной игрой» решение Трампа по ДСНВ
Лавров раскрыл, как Путин отреагировал на санкции США после Анкориджа
В США врачи сотворили чудо для мужчины без легких
Наступление ВС РФ на Харьков 5 февраля: трупы жестких садистов, Купянск
Фавориту драфта НХЛ-2026 МакКенне грозит до 20 лет тюрьмы
В Госдуме раскрыли правду о смене тона на переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.