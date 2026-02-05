Ленивый ужин: горбуша в сметане тает во рту

Готовить нежную горбушу таким способом — сплошное удовольствие без лишней суеты. Просто выкладываем филе на противень, покрываем его тонкими кольцами репчатого лука, обильно смазываем сметаной и отправляем в разогретую духовку. Никаких заморочек — всего 20 минут при 180°C, и рыба выходит невероятно сочной, с аппетитной корочкой. Сметана здесь играет ключевую роль: она пропитывает рыбу сливочной нежностью, добавляя легкую кислинку и аромат, от которого слюнки текут.

Для блюда на 4 порции понадобится: 800 г филе горбуши, 2 средние луковицы (300 г), 200 г сметаны 20% жирности, соль и перец по вкусу. Калорийность на 100 г — около 145 ккал (белки 18 г, жиры 8 г, углеводы 2 г).

