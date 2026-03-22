Ленивое хачапури по-аджарски: идеальный домашний завтрак за 15 минут

Готовим ленивое хачапури: идеальный завтрак для тех, у кого мало времени

Традиционное хачапури по-аджарски — это пышное тесто с сырной начинкой и яйцом. Обычно такое блюдо запекают в духовке. Однако можно упростить классический грузинский рецепт и приготовить ленивый вариант прямо на сковороде! Хачапури получается таким же вкусным, с тягучим сыром и румяной корочкой, но готовится гораздо быстрее. Приводим простой пошаговый рецепт: всего 15 минут — и необычный домашний завтрак готов.

Список необходимых продуктов (на 2 порции)

Лаваш (тонкий) — 1 лист

Сыр сулугуни или моцарелла — 100 г

Брынза — 50 г

Куриное яйцо — 2 шт.

Сметана (лучше брать пожирнее) — 1 ст. ложка

Сливочное масло — 10 г

Свежая зелень (укроп или петрушка) — по желанию

Как приготовить ленивое хачапури

Первый шаг — подготовка начинки. Натрите сулугуни и брынзу на терке. Затем вбейте к сыру одно яйцо, добавьте сметану и хорошенько перемешайте.

Лист лаваша разрежьте на две половинки. На каждую из них выложите сырную массу и сверните края так, чтобы получилась лодочка.

Поставьте на плитку сковороду, разогрейте ее. Растопите сливочное масло. Положите наши заготовки, жарьте под крышкой минут 5, пока сыр не расплавится.

Когда увидели, что сыр целиком расплавился, в центр каждого хачапури аккуратно вбейте оставшееся куриное яйцо. Снова накройте крышкой и готовьте еще приблизительно 3–4 минуты, пока белок не схватится. Важно не передержать блюдо. Желательно, чтобы желток остался жидким.

Готовое хачапури посыпьте зеленью — например, укропом или петрушкой — и сразу подавайте к столу. Его особенно хорошо есть горячим.

Теперь поделимся полезными советами, как сделать ваш необычный домашний завтрак еще вкуснее.

Чтобы добиться еще более насыщенного вкуса, можно добавить в начинку чуть-чуть чеснока, перца или других приправ.

Лаваш можно заменить на готовое слоеное тесто. Но тогда придется жарить закуску дольше.

Если хотите, чтобы хачапури было более хрустящим, обжаривайте без крышки.

Примерная калорийность ленивого хачапури: ~230 ккал на 100 г. Приготовить такое блюдо вы сможете всего за 15 минут. Попробуйте этот быстрый и вкусный завтрак. Приятного аппетита!

