Кофейный маринад для курицы: звучит странно, но делает блюдо идеальным

Казалось бы, кофе — это утро и кружка в руках, но никак не маринад для курицы. Однако именно этот неожиданный ингредиент творит чудеса: размягчает волокна мяса, дает глубокий карамельный оттенок корочки и тонкий ореховый аромат. Вопрос, как мариновать курицу для духовки вкусно и необычно, получает здесь самый интригующий ответ.

Ингредиенты

На 1 кг куриных бедер или голеней понадобятся:

  • молотый кофе тонкого помола (2 ст. л.),

  • кардамон молотый (1⁄2 ч. л.) — вот тот самый редкий герой рецепта,

  • соевый соус (3 ст. л.),

  • темный коричневый сахар (1 ст. л.),

  • оливковое масло (2 ст. л.),

  • чеснок (3 зубчика),

  • черный молотый перец (1 ч. л.),

  • соль (по вкусу).

Как готовить

Смешать кофе, кардамон, перец и сахар в сухой миске — это и есть основа ароматного сухого маринада. Добавить к смеси соевый соус, оливковое масло и выдавленный чеснок, перемешать до однородности. Курицу натереть маринадом со всех сторон, уложить в контейнер и убрать в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь. Именно долгая выдержка отвечает на вопрос, как мариновать курицу для духовки так, чтобы мясо получилось по-настоящему сочным изнутри. Запекать при 190C около 45–50 минут, не накрывая фольгой, — тогда корочка выйдет лакированной и румяной.

Почему нужен именно кардамон

Кардамон усиливает кофейный аромат и добавляет легкую цветочно-пряную нотку, которую сложно идентифицировать, но невозможно не заметить. Именно эта специя делает блюдо непохожим ни на один привычный рецепт — гости будут долго угадывать состав маринада.

  • Калорийность на 100 г: 182 ккал.

  • БЖУ: 22,5/8,5/4,0.

Ранее мы делились рецептом легких и весенних бутербродов.

Читайте также
Некалорийный салат с копченой грудкой — идеально для весны: едим очень вкусно и худеем
Общество
Некалорийный салат с копченой грудкой — идеально для весны: едим очень вкусно и худеем
Рис больше не пригорает! Готовлю плов с курицей так — простой трюк для чудесного результата
Общество
Рис больше не пригорает! Готовлю плов с курицей так — простой трюк для чудесного результата
Готовлю маринованную скумбрию, как у бабушки — нежная рыба за 24 часа: делюсь семейным рецептом
Общество
Готовлю маринованную скумбрию, как у бабушки — нежная рыба за 24 часа: делюсь семейным рецептом
Нежные котлеты из минтая: готовим бюджетную рыбу так, чтобы просили добавку
Семья и жизнь
Нежные котлеты из минтая: готовим бюджетную рыбу так, чтобы просили добавку
Гречка с мясом и яйцом в одной котлете: сытные биточки с начинкой для домашних обедов
Общество
Гречка с мясом и яйцом в одной котлете: сытные биточки с начинкой для домашних обедов
Валентина Еремеева
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

