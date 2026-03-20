Кофейный маринад для курицы: звучит странно, но делает блюдо идеальным

Казалось бы, кофе — это утро и кружка в руках, но никак не маринад для курицы. Однако именно этот неожиданный ингредиент творит чудеса: размягчает волокна мяса, дает глубокий карамельный оттенок корочки и тонкий ореховый аромат. Вопрос, как мариновать курицу для духовки вкусно и необычно, получает здесь самый интригующий ответ.

Ингредиенты

На 1 кг куриных бедер или голеней понадобятся:

молотый кофе тонкого помола (2 ст. л.),

кардамон молотый (1⁄2 ч. л.) — вот тот самый редкий герой рецепта,

соевый соус (3 ст. л.),

темный коричневый сахар (1 ст. л.),

оливковое масло (2 ст. л.),

чеснок (3 зубчика),

черный молотый перец (1 ч. л.),

соль (по вкусу).

Как готовить

Смешать кофе, кардамон, перец и сахар в сухой миске — это и есть основа ароматного сухого маринада. Добавить к смеси соевый соус, оливковое масло и выдавленный чеснок, перемешать до однородности. Курицу натереть маринадом со всех сторон, уложить в контейнер и убрать в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь. Именно долгая выдержка отвечает на вопрос, как мариновать курицу для духовки так, чтобы мясо получилось по-настоящему сочным изнутри. Запекать при 190C около 45–50 минут, не накрывая фольгой, — тогда корочка выйдет лакированной и румяной.

Почему нужен именно кардамон

Кардамон усиливает кофейный аромат и добавляет легкую цветочно-пряную нотку, которую сложно идентифицировать, но невозможно не заметить. Именно эта специя делает блюдо непохожим ни на один привычный рецепт — гости будут долго угадывать состав маринада.

Калорийность на 100 г: 182 ккал.

БЖУ: 22,5/8,5/4,0.

