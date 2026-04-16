Как варить рис рассыпчатым: 3 способа, пропорции и главные секреты

Как правильно варить рис?
Часто рис получается липким и невкусным? Знакомая история? На самом деле все решается тремя вещами: правильным сортом, пропорциями воды и техникой промывки. Рассказываем, как варить рис, чтобы он всегда получался как в ресторане — рассыпчатым, мягким, но не разваренным.

А почему рис слипается?

Главная причина слипания риса — лишний крахмал на поверхности зерен. Если его не смыть, при варке он превращается в клейстер и склеивает рис в ком. Вторая причина — неправильное соотношение воды и крупы. Третья — сорт. Длиннозерный рис (басмати, жасмин) всегда получается более рассыпчатым, чем круглозерный.

Способ № 1. Классический

Этот метод используют в Азии. Рис варят как макароны: в большом объеме воды, а потом откидывают на дуршлаг.

Насыпаем рис в миску, заливаем холодной водой и промываем, меняя воду раз 5–7, пока она не станет совсем прозрачной. В кастрюле кипятим 3–4 литра воды, солим. Засыпаем промытый рис и варим на среднем огне без крышки 10–12 минут, иногда помешивая, чтобы не прилип ко дну. Минут через 10 пробуем: если рис мягкий — готов. Откидываем на дуршлаг, даем воде стечь. Хотите, чтобы не слипался? Сбрызните растительным маслом и перемешайте. Все, рассыпчатый гарнир готов.

  • Совет: этот способ идеален для длиннозерного риса. Круглый рис так варить не советуем — он разварится в кашу.

Рецепты риса Рецепты риса Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ № 2. Для кастрюли с крышкой

Самый популярный метод. Рис впитывает всю воду, его не нужно откидывать. Важно точно соблюдать пропорции.

Промываем рис до прозрачной воды. В кастрюле с толстым дном разогреваем масло, высыпаем рис и обжариваем 1–2 минуты, мешая, чтобы каждое зернышко покрылось маслом. Теперь заливаем кипятком (именно кипятком, не холодной водой!), солим. Доводим до кипения, убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой. И — главное — не открываем и не мешаем 15 минут! Вообще не трогаем. Через 15 минут выключаем огонь и оставляем рис под крышкой еще на 10 минут. Все. Рис рассыпчатый, ароматный, не слипшийся. Попробуйте — разница заметна.

Способ № 3. Пропаренный рис — никаких проблем

Пропаренный рис обрабатывают паром до шлифовки, поэтому крахмал внутри зерна частично денатурирует. Такой рис практически невозможно переварить или превратить в кашу. Идеальный вариант для новичков.

Пропаренный рис достаточно промыть 1–2 раза (крахмала на нем почти нет). Залейте водой 1:1,5, посолите. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой. Варите 20–25 минут. Не перемешивайте и не открывайте крышку. Выключите огонь, дайте постоять 5–10 минут.

  • Совет: пропаренный рис жестче обычного, поэтому времени ему нужно больше — 20–25 минут вместо 15. Но он никогда не слипается.

Как исправить уже слипшийся рис

Если рис все-таки превратился в кашу, не выкидывайте. Промойте его холодной водой в дуршлаге — лишний крахмал смоется, зерна разделятся. Затем прогрейте на сковороде с каплей масла. Вкус не пострадает, вид станет лучше. Или используйте слипшийся рис для запеканок, рисовых шариков и супа-пюре.

Еще немного советов

  • Щепотка куркумы при варке дает рису красивый золотистый цвет без изменения вкуса.

  • Лавровый лист, палочка корицы или несколько горошин черного перца, брошенные в воду, обогащают аромат гарнира.

  • После варки разрыхлите рис вилкой, а не ложкой — ложка сминает зерна, а вилка аккуратно разделяет.

Готовый рис можно хранить в холодильнике 3–4 дня и разогревать в микроволновке с ложкой воды — он станет как свежий.

Анастасия Фомина
А. Фомина
