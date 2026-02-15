Как приготовить куриную грудку, чтобы она была сочнее бедра

Хрустящая корочка снаружи, нежное и сочное внутри — именно таким получается куриное филе по этому рецепту. Секрет — в особом маринаде с одним волшебным ингредиентом, который гарантирует идеальный результат. Какой? Раскрываем ниже!
Возьмите 2 куриных филе общим весом около 600 г, тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Для максимальной сочности и равномерного приготовления слегка отбейте филе через пищевую пленку, доведя до толщины примерно 1,5–2 см по всей площади. Переложите в миску, подходящую для маринования.
Далее нам потребуется маринад, который создаст ту самую волшебную текстуру. В отдельной пиале смешайте 3 ст. л. натурального несладкого йогурта (или сметаны), 1 ст. л. оливкового масла, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки и соль по вкусу. Теперь добавьте главный штрих — влейте 1 ст. л. соевого соуса и 1 ч. л. жидкого меда. Именно этот дуэт — секретный ингредиент! Соевый соус обеспечит глубину вкуса и красивый цвет, а мед даст карамелизированную золотистую корочку и сбалансирует соленость. Тщательно перемешайте до однородности.
Залейте куриное филе маринадом, равномерно распределив его со всех сторон. Накройте миску пленкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 30 минут (или в холодильнике на 1–2 часа для более насыщенного вкуса). Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите филе вместе с маринадом в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Отправьте в духовку на 20–25 минут. Для идеальной корочки в последние 3–5 минут включите режим гриля или увеличьте температуру до 220 °C. Готовность проверьте проколом ножа: должен вытекать прозрачный сок.
Достаньте филе, дайте ему отдохнуть под фольгой 5–7 минут — это придаст сочность. Затем нарежьте поперек волокон на ломтики.
Совет: если вы не очень любите сладкие ноты в основных блюдах, замените мед на 1 ч. л. дижонской горчицы. Она придаст пикантность и также поспособствует образованию аппетитной корочки. Подавайте с овощным салатом или картофельным пюре, полив мясо соком, оставшимся в форме.
