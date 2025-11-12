Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 18:23

Готовим курник — сытный пирог с курицей и картошкой

Рецепт курника Рецепт курника Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если надо быстро и сытно накормить большую компанию, лучшей идеей будет испечь курник. Готовим роскошный пирог с курицей и картошкой.

Ингредиенты для начинки:

  • филе куриной грудки или бедра — 300 г;
  • картофель — 600 г;
  • репчатый лук — 200 г;
  • сливочное масло 82,5% — 20 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Ингредиенты для теста:

  • пшеничная мука — 600 г;
  • кефир 3,2% — 300 мл;
  • сливочное масло 82,5% — 180 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • молоко 3,2% — 2 ч. л.

Сливочное масло растопить в микроволновке или на водяной бане, смешать с кефиром, добавить соду, соль, постоянно помешивая, ввести муку. Руками вымесить тесто, разделить его на две части и убрать в пакеты. Куриное филе и картофель нарезать мелким кубиком. Лук измельчить ножом и пассеровать на сливочном масле 5 минут. Смешать все ингредиенты, добавить соль и перец.

Курник — пирог с курицей и картошкой Курник — пирог с курицей и картошкой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Противень смазать небольшим количеством растительного масла, одну часть теста раскатать в размер и выложить в форму. Начинку ложкой равномерно распределить по противню, при желании можно сверху выложить порезанное кусочками сливочное масло, чтобы пирог получился более сытным. Закрыть пирог второй половиной теста, в середине сделать отверстие в форме ромба для того, чтобы выходил пар. Смазать верхнюю часть курника молоком и поставить в разогретую духовку.

Курник, приготовленный по такому рецепту, выпекают 90 минут при температуре 160 градусов.
  • Калорийность на 100 г: 222,69 ккал.
  • БЖУ: 6,34/10,65/25,73.
  • Время приготовления: 2 часа.

Ранее мы поделились рецептом пирога с капустой и яйцом с наливным тестом.

Читайте также
Обычная картошка скучно! Готовлю хассельбак — ужин по-шведски: нужны картошка, сыр и паприка
Общество
Обычная картошка скучно! Готовлю хассельбак — ужин по-шведски: нужны картошка, сыр и паприка
Ленивый ужин — горбуша в сметане на сковороде: рыбка по этому рецепту получается необыкновенно нежной, сочной и вкусной
Общество
Ленивый ужин — горбуша в сметане на сковороде: рыбка по этому рецепту получается необыкновенно нежной, сочной и вкусной
Грудка под сырной шапочкой — быстрый рецепт: не надо что-то жарить, стоять у плиты и морочиться. Выложил, сверху шапочку и запек
Общество
Грудка под сырной шапочкой — быстрый рецепт: не надо что-то жарить, стоять у плиты и морочиться. Выложил, сверху шапочку и запек
Бросил вызов шарлотке и победил с пирогом «Людовик» — мой мастхэв-рецепт для идеального чаепития
Общество
Бросил вызов шарлотке и победил с пирогом «Людовик» — мой мастхэв-рецепт для идеального чаепития
Нежный пирог с минтаем из слоеного теста: простой и быстрый ужин для всей семьи. Готовлю из того, что есть под рукой
Общество
Нежный пирог с минтаем из слоеного теста: простой и быстрый ужин для всей семьи. Готовлю из того, что есть под рукой
картофель
кулинария
курица
пироги
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии решили ввести налог для богатых
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
В российской школе ученики заболели гепатитом А
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
В Раде раскрыли, с кем неоднократно спала министр энергетики Украины
Сын сбагрил отца психиатру ради дома: врач скорой раскрыл преступную схему
Рецепт тушеной капусты без мяса на сковороде: витаминный гарнир
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.