Готовим курник — сытный пирог с курицей и картошкой

Если надо быстро и сытно накормить большую компанию, лучшей идеей будет испечь курник. Готовим роскошный пирог с курицей и картошкой.

Ингредиенты для начинки:

филе куриной грудки или бедра — 300 г;

картофель — 600 г;

репчатый лук — 200 г;

сливочное масло 82,5% — 20 г;

соль, перец — по вкусу.

Ингредиенты для теста:

пшеничная мука — 600 г;

кефир 3,2% — 300 мл;

сливочное масло 82,5% — 180 г;

соль — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

молоко 3,2% — 2 ч. л.

Сливочное масло растопить в микроволновке или на водяной бане, смешать с кефиром, добавить соду, соль, постоянно помешивая, ввести муку. Руками вымесить тесто, разделить его на две части и убрать в пакеты. Куриное филе и картофель нарезать мелким кубиком. Лук измельчить ножом и пассеровать на сливочном масле 5 минут. Смешать все ингредиенты, добавить соль и перец.

Курник — пирог с курицей и картошкой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Противень смазать небольшим количеством растительного масла, одну часть теста раскатать в размер и выложить в форму. Начинку ложкой равномерно распределить по противню, при желании можно сверху выложить порезанное кусочками сливочное масло, чтобы пирог получился более сытным. Закрыть пирог второй половиной теста, в середине сделать отверстие в форме ромба для того, чтобы выходил пар. Смазать верхнюю часть курника молоком и поставить в разогретую духовку.

Курник, приготовленный по такому рецепту, выпекают 90 минут при температуре 160 градусов.

Калорийность на 100 г: 222,69 ккал.

БЖУ: 6,34/10,65/25,73.

Время приготовления: 2 часа.

