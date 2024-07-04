Если в выходные вам не хочется три раза в день вставать к плите, предлагаем рецепт сытного пирога с капустой. Им можно кормить всю семью буквально целый день.
Ингредиенты для теста:
- куриные яйца — 2 шт.;
- кефир 2,5% — 300 мл;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- пшеничная мука — 200 г;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- белокочанная капуста — 300 г;
- куриные яйца — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт., крупный;
- сливочное масло — 50 г;
- соль, перец — по вкусу.
Лук и капусту тонко нашинковать, выложить на разогретую сковороду с маслом, добавить специи и обжарить. Яйца отварить и мелко порезать ножом. Смешать с овощами.
Для приготовления теста в подходящей емкости соединить все ингредиенты, перемешать миксером. Форму для выпечки смазать растительным маслом, налить половину теста, разровнять силиконовой лопаткой и аккуратно ложкой выложить капусту с луком и яйцом. Поверх ложкой выложить оставшееся тесто. Выпекать в предварительно разогретой духовке 30–40 минут.
Калорийность пирога с капустой на 100 г: 207,86 ккал. БЖУ: 5,12/13,55/16,33
Время приготовления: 1 час.
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