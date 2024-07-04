Классический рецепт рататуя — низкокалорийного овощного рагу из Франции

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Рецепт рататуя

Рататуй — национальное блюдо французской кухни. Оно готовится из овощей, так что отлично подходит для диеты. Приводим пошаговый рецепт вегетарианского деликатеса.

Состав

Основа блюда:

томаты — 300 г;

баклажаны — 300 г;

кабачки — 300 г;

чеснок — 2 зубчика;

масло растительное — 4–5 ст. л.;

сухие прованские травы — 1–2 ч. л.;

приправы по желанию.

Соус:

томаты — 300 г;

болгарский перец — 300 г;

лук — 1 шт.;

масло растительное — 1–2 ст. л.;

приправы по желанию.

Пошаговый рецепт

Начнем с соуса. Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте, не разрезая, перец в течение 20 минут. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и нарежьте мякоть некрупными кусочками. Лук нашинкуйте, жарьте 4–5 минут. Следом всыпьте помидоры, готовьте 10 минут на слабом огне. Нарежьте запеченный перец кубиками, выложите к соусу и готовьте еще 5 минут.

Теперь займемся самим рататуем. Нарежьте овощи кружочками. Чеснок измельчите. В соуснике соедините масло, чеснок и приправы.

Перелейте соус в емкость для выпекания. Выложите по кругу нарезанные овощи. Полейте смесью масла и специй.

Накройте емкость фольгой. Запекайте на 200 градусах около 1 часа. Затем готовьте еще 20–30 минут без фольги.

Рататуй по классическому рецепту готов!

Время приготовления — 2 часа 30 минут.

Калорийность — 60 ккал на 100 г.

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