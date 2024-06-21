Простой рецепт холодного супа таратор за 10 минут

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Холодный суп таратор

Таратор — холодный суп на кисломолочной основе родом из Болгарии. Он станет питательным, но легким приемом пищи в жаркий день. Делимся простым пошаговым рецептом блюда, которое можно приготовить за 10 минут.

Ингредиенты

йогурт без наполнителей — 600 мл;

огурцы — 2-3 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

грецкие орехи — 20 г;

свежий укроп — несколько стеблей;

чеснок — 2 зубчика;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Натрите огурцы на крупной терке, посыпьте солью и выложите в отдельную емкость, чтобы они дали сок.

Нашинкуйте зелень и чеснок. Измельчите орехи (с помощью ступы, ножа или в комбайне).

Выложите ингредиенты в супницу. Залейте йогуртом и маслом. Если йогурт слишком густой, разбавьте его небольшим количеством воды (хватит 100 мл).

Уберите в холодильник охлаждаться.

Холодный суп таратор готов! Следуя болгарской традиции, подавайте с миской колотого льда.

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