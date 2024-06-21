Таратор — холодный суп на кисломолочной основе родом из Болгарии. Он станет питательным, но легким приемом пищи в жаркий день. Делимся простым пошаговым рецептом блюда, которое можно приготовить за 10 минут.
Ингредиенты
- йогурт без наполнителей — 600 мл;
- огурцы — 2-3 шт.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- грецкие орехи — 20 г;
- свежий укроп — несколько стеблей;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
Натрите огурцы на крупной терке, посыпьте солью и выложите в отдельную емкость, чтобы они дали сок.
Нашинкуйте зелень и чеснок. Измельчите орехи (с помощью ступы, ножа или в комбайне).
Выложите ингредиенты в супницу. Залейте йогуртом и маслом. Если йогурт слишком густой, разбавьте его небольшим количеством воды (хватит 100 мл).
Уберите в холодильник охлаждаться.
Холодный суп таратор готов! Следуя болгарской традиции, подавайте с миской колотого льда.
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