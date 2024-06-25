Чайный гриб: польза, как выращивать и пить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Китае чайный гриб употребляли еще в III веке до нашей эры. А вот в России он стал популярен не так давно, в XX веке. Рассказываем, что такое чайный гриб, как его выращивать и чем полезен такой напиток для организма.

Что такое чайный гриб

У чайного гриба множество названий — комбуча, японский гриб, китайский гриб, японский гриб и даже маньчжурский гриб. Все дело в том, что этот продукт попал в Россию с востока. Из нашей страны он распространился по остальной Европе. К середине XX века чайные грибы выращивали и немцы, и французы, и англичане.

Долгое время ученые предполагали, что чайный гриб — это отдельный организм. Однако современные исследователи считают, что этот продукт — результат симбиоза определенных бактерий и дрожжей, а также генной трансформации.

Внешне чайный гриб напоминает плоский диск или медузу — все из-за того, что выращивали его, как правило, в трехлитровых банках. Состав конкретного чайного гриба зависит от его происхождения, но в любом случае в этом продукте будут содержаться сахар, органические кислоты.

Напиток, который получается из чайного гриба, в нашей стране называют чайным квасом.

В процессе брожения дрожжи превращают сахар в алкоголь и углекислый газ, а бактерии преобразуют алкоголь в уксусную кислоту. Однако итоговое содержание этилового спирта в напитке минимальна, а его крепость редко превышает 1%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем полезен чайный гриб для организма

На востоке чайный гриб часто используют в альтернативной медицине. Раньше и в СССР верили, что такой напиток очень полезен — содержит много витаминов, обладает противовирусными и противовоспалительными свойствами. Однако исследования последних лет не выявили высокого содержания витаминов или антиоксидантов в чайных грибах.

Так чем же все-таки полезен чайный гриб для организма? Недавно американские ученые провели интересный эксперимент. Они давали напиток из чайного гриба подопытным червям. Так исследователи выяснили, что регулярное употребление этого напитка способствовало похудению. А еще благодаря напитку из чайного гриба содержание жира в организме снижается. Так что его можно смело пить всем, кто сидит на диете.

Другое современное исследование показало, что напиток из чайного гриба также снижает уровень сахара в крови и улучшает метаболизм. Поэтому американские ученые даже посоветовали перейти на подобный напиток диабетикам. Так что чайный гриб вполне можно считать полезным для организма.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выращивать чайный гриб

Мы рассказали, чем полезен чайный гриб для организма. А как все же приготовить такой напиток дома?

Сегодня мода на чайный гриб вернулась в нашу страну. Его можно купить во многих магазинах, у продавцов на маркетплейсах. Делимся рецептом: как приготовить напиток из чайного гриба.

Чтобы дома вырастить собственный чайный гриб и получить чайный квас, вам понадобятся следующие ингредиенты:

культура чайного гриба;

вода — 500 мл.;

чай листовой — 5 ст. л.;

сахарный песок — 5-7 ст. л.

Растворите сахар в заварке крепкого отборного чая.

Когда напиток остынет, процедите его и отправьте в трёх литровую стерилизованную банку.

Покройте банку марлей, отставьте подальше — в место, где темно, тепло и сухо.

Если через недели две-три на поверхности жидкости появилась тоненькая пленка, то гриб хорошо растет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он продолжит расти следующие недель 5-7. Оптимальная толщина гриба — около 2-3 мм.

Не забывайте, что гриб следует подкармливать сахаром и чаем и дальше!

Можете забирать готовый чайный квас.

Поздравляем! Вы вырастили свой чайный гриб.

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