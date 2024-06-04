Готовим квас как в СССР из бочки: простой рецепт ностальгического напитка

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Многие до сих пор скучают по квасу из бочки, который был популярен в СССР. Рассказываем, как получить похожий напиток в домашних условиях. Читайте простой рецепт.

Ингредиенты

Сухие дрожжи — 2 ч. л. (без горки).

Сахар — 6 ст. л.

Вода — 3 л.

Ржаной хлеб — 1 буханка.

Способ приготовления

Вот простой рецепт напитка, который по вкусу будет напоминать квас как в СССР из бочки.

Нарежьте хлеб на небольшие кусочки и отправьте в духовку, разогретую до 160 градусов, на 20–30 минут.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В это время подготовьте закваску. К дрожжам добавьте 3 столовые ложки сахара, 150 миллилитров воды. Отправьте смесь в теплое место.

Переложите сухарики в банку или другую подходящую емкость, залейте смесью из дрожжей и добавьте 400 миллилитров чуть остуженной кипяченой воды. Перемешайте, закройте и оставьте в теплом месте на 2 дня для брожения и настаивания.

Вы приготовили закваску. Теперь сделаем сам квас.

Возьмите новую емкость. Бросьте в нее высушенный хлеб, добавьте горячую воду, 3 столовые ложки сахара. Размешайте и остудите.

Соедините получившуюся смесь и закваску.

Если в банке осталось еще место, долейте воды доверху.

Накройте банку полотенцем или марлей и оставьте на 1–2 дня.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Через некоторое время уберите размокшие сухари, отфильтруйте получившийся напиток.

Готово! Наслаждайтесь вкусом, напоминающим квас из бочки в СССР.

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