Многие до сих пор скучают по квасу из бочки, который был популярен в СССР. Рассказываем, как получить похожий напиток в домашних условиях. Читайте простой рецепт.
Ингредиенты
- Сухие дрожжи — 2 ч. л. (без горки).
- Сахар — 6 ст. л.
- Вода — 3 л.
- Ржаной хлеб — 1 буханка.
Способ приготовления
Вот простой рецепт напитка, который по вкусу будет напоминать квас как в СССР из бочки.
Нарежьте хлеб на небольшие кусочки и отправьте в духовку, разогретую до 160 градусов, на 20–30 минут.
В это время подготовьте закваску. К дрожжам добавьте 3 столовые ложки сахара, 150 миллилитров воды. Отправьте смесь в теплое место.
Переложите сухарики в банку или другую подходящую емкость, залейте смесью из дрожжей и добавьте 400 миллилитров чуть остуженной кипяченой воды. Перемешайте, закройте и оставьте в теплом месте на 2 дня для брожения и настаивания.
Вы приготовили закваску. Теперь сделаем сам квас.
Возьмите новую емкость. Бросьте в нее высушенный хлеб, добавьте горячую воду, 3 столовые ложки сахара. Размешайте и остудите.
Соедините получившуюся смесь и закваску.
Если в банке осталось еще место, долейте воды доверху.
Накройте банку полотенцем или марлей и оставьте на 1–2 дня.
Через некоторое время уберите размокшие сухари, отфильтруйте получившийся напиток.
Готово! Наслаждайтесь вкусом, напоминающим квас из бочки в СССР.
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